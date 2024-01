Ulisses Garcia est l'une des recrues de l'Olympique de Marseille, signées en provenance de Young Boys de Berne. Un transfert bouclé en un temps record.

Mercato OM : Ulisses Garcia, un transfert bouclé en deux jours

En quête de renforts pour cet hiver, l'Olympique de Marseille ne manque finalement pas de cibles. Ulisses Garcia est l'une des recrues hivernales du club officialisées ces derniers jours. Latéral gauche débarqué des Young Boys de Berne, il n'est pas un joueur aussi populaire, ayant connu de grandes expériences, au point de faire douter certains observateurs de son potentiel. Mais pour le signer, Pablo Longoria n'a pas eu à forcer les choses puisque tout s'est fait en quelques jours, comme l'a expliqué Ulisses Garcia lui-même. "C'est allé très vite", a fait savoir le latéral gauche qui parle de "quelques discussions qu'il y avait eu près d'une semaine".

Dans la foulée des discussions, Mehdi Benatia est entré directement en contact avec Ulisses Garcia. De quoi accélérer encore plus les choses, avec les négociations qui sont allées très vite en deux jours. C'est ainsi que s'est déroulée le transfert du joueur à l'Olympique de Marseille, qu'il qualifie de "club très prestigieux ". Pour Garcia, l'OM est le meilleur club de France et un très grand club en Europe. Depuis le championnat suisse, le club phocéen a une réputation de d'un grand club du championnat français. "On aime vraiment suivre les matches de Ligue 1, avec le niveau relevé qu’il y a ici.", a-t-il confié. Reste maintenant à voir ce que vaut Ulisses Garcia sur le terrain, lui qui a signé un contrat de quatre ans et demi à Marseille contre trois millions d'euros.