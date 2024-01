Toujours à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour succéder à Renan Lodi, l’OM avance ses pions pour Quentin Merlin du FC Nantes.

Mercato OM : Après Truffert, Pablo Longoria se tourne vers Quentin Merlin

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille est particulièrement mouvementé, avec les récentes arrivées de Jean Onana et Ulisses Garcia, ainsi que l’officialisation imminente de Faris Moumbagna. Par ces signatures, Pablo Longoria montre sa détermination à renforcer son équipe cet hiver. Et le président de l’OM n’a pas encore terminé ses emplettes hivernales, loin de là. Les dirigeants phocéens concentrent à présent leurs efforts sur le recrutement d’un nouveau latéral gauche de qualité afin de compenser le départ de Renan Lodi, qui a rejoint Al-Hilal en Arabie.

Adrien Truffert reste la cible de prédilection de l’OM pour occuper ce poste. Le défenseur du Stade Rennais semble même très intéressé par les avances marseillaises. Mais sa direction se montre très dure en affaire, réclamant pas moins de 25 millions d’euros pour son transfert. Face à la complexité de cette opération, la direction de l’OM explore d’autres pistes en parallèle, dont celle menant à Quentin Merlin. Comme l’indique Foot Mercato, les responsables marseillais ont à présent jeté leur dévolu sur le défenseur du FC Nantes.

Le FC Nantes peu enclin à céder à Quentin Merlin

L’international espoir de 21 ans présente l’avantage d’être polyvalent. Il est capable d’évoluer dans le couloir gauche de la défense et un peu plus haut, au milieu de terrain. Ses qualités correspondraient parfaitement au type de joueurs recherchés par Gennaro Gattuso. Le président de l’OM, Pablo Longoria, envisagerait ainsi de creuser davantage cette piste dans les semaines à venir, même si la concurrence s’annonce féroce.

Le Paris Saint-Germain, Naples et le RB Leipzig garderaient aussi un œil sur Quentin Merlin, ce qui complique la tache aux Phocéens. De plus, le FC Nantes ne semble pas enclin à perdre son jeune talent en cours de saison. Face à cette situation, les dirigeants marseillais devraient finalement se tourner vers des cibles plus accessibles. Cette option prend de l’ampleur en interne.