David Moyes, manager de West Ham, a répondu sans détour à l’intérêt de l’Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais pour Saïd Benrahma.

Mercato : Marseille et Lyon à la lutte pour Saïd Benrahma

L’ailier de West Ham, Saïd Benrahma (28 ans), est la cible prioritaire de l’OM, ainsi que de l’OL cet hiver. Les deux clubs de Ligue 1 sont à la lutte pour s’offrir les services de l’international algérien (21 sélections, 1 but). L’Olympique de Marseille avait transmis une première offre au club londonien. Elle portait sur un prêt avec une option d’achat, mais elle a été repoussée par les Hammers.

Quant à l’Olympique Lyonnais, il a fait une première proposition contractuelle au joueur de West Ham, d’après Foot Mercato. Recalé, Pablo Longoria compte bien revenir à la charge avant la fin du marché des transferts de janvier comme l’a indiqué la source. Et John Textor, le milliardaire américain n’a pas dit son dernier mot sur la piste Saïd Benrahma.

West Ham souhaite un transfert sec de Benrahma et non un prêt

Néanmoins, les dirigeants de Marseille et Lyon ont été prévenus par l’entraineur du club de Premier League. West Ham souhaite en effet un transfert sec pour son joueur et non un prêt. « Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt », a confirmé David Moyes dans un premier temps, avant d’ajouter : « pour autant que je sache, l’offre a été rejetée ». Le manager écossais a fait ensuite la grosse mise au point suivante : « Nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter ».

D’après le média spécialisé, West Ham réclame au moins 23 millions d’euros pour Saïd Benrahma. Ce dernier est sous contrat à Londres jusqu’en juin 2026 et sa valeur marchande est estimée à 22 millions d’euros.