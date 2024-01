Après avoir enregistré 4 recrues, l'OL se serait renseigné sur le milieu turc Ismail Yüksek (Fenerbahçe). Son grand rival, l'OM partagerait l'intérêt.

Mercato OL : Qui est Ismail Yüksek, le milieu suivi par Marseille et Lyon

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille tentent de faire peau neuve pour repartir de l'avant. Respectivement seizième et septième de Ligue 1 après 18 journées, les deux clubs rivaux ont déjà enrôlé plusieurs joueurs. Quatre du côté rhodanien (Lucas Perri, Adryelson, Gift Orban et Malick Fofana), quatre également du côté phocéen (Ulisses Garcia, Jean Onana, Faris Moumbagna, Luis Henrique).

Depuis plusieurs semaines, l'OL de John Textor patine pour faire venir un milieu de terrain. Le président américain lorgnerait Nemanja Matic, dont la situation est complexe. Le milieu de 35 ans serait, de son côté, retenu par le Stade Rennais qui aurait également repoussé une offre lyonnaise selon Canal +. Pour compenser cet échec qui se dessine, David Friio s'est penché sur le cas Ismail Yüksek. À 24 ans, ce milieu central s'est révélé comme un atout important dans l'entrejeu de Fenerbahçe (19 matchs joués en Süper Lig) cette saison. Ce dimanche, on apprend que l'OM serait aussi sur ses traces selon Le Progrès.

Ismail Yüksek serait sensible à l'offre de l'OL

Le clan d'Ismail Yüksek n'a pas encore répondu aux rumeurs concernant le joueur. Mais d'après la dernière source, l'OL serait susceptible de plaire au milieu de Fenerbahçe. Il faut dire que les Gones sont sur le dossier depuis le 14 janvier dernier. Cela pèse sans doute dans la balance, par rapport à l'OM qui n'en a pas fait sa priorité.

Il ne reste plus qu'à savoir si le Fener' est vendeur. Le club stambouliote doit composer avec plusieurs absents dans l'entrejeu. Miha Zajc et Miguel Crespo, qui jouent au même poste qu'Ismail Yüksek, sont tous deux blessés. De plus, l'entraîneur du club İsmail Kartal en a fait son atout type aux côtés de Fred. Des éléments qui laissent penser que la direction du Fener' pourrait se montrer gourmande, voire implacable quant à l'avenir de son joueur. Ismail Yüksek est estimé à 7,5 millions d'euros par le site Transfermarkt.