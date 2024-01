Alors que ça coince pour la signature de Nathanaël Mbuku, l'AS Saint-Etienne semble avoir trouvé la solution avec Ayman Aïki.

Mercato ASSE : Rien n'avance pour Nathanaël Mbuku

Nathanaël Mbuku est un attaquant français qui joue au FC Augsbourg, en Bundesliga. Il a rejoint le club allemand en janvier 2023, en provenance du Stade de Reims. Alors que l'AS Saint-Etienne est intéressé par le joueur, rien n'avance dans le dossier. Selon L'Equipe, le joueur de 21 ans serait intéressé par le projet des Verts, qui veulent remonter en Ligue 1, mais il se heurterait au refus de son club actuel, qui ne voudrait pas le laisser partir. Ceci en dépit de son faible temps de jeu et le départ en prêt d'Irvin Cardona. Il n'a disputé que trois rencontres depuis son arrivée en janvier dernier. Le dossier n'avance pas et la direction de l'AS Saint-Etienne semble avoir trouvé la solution avec le jeune prometteur de l'académie Ayman Aïki.

Ayman Aïki, la bonne pioche du mercato ?

A la recherche d'un renfort offensif supplémentaire, Olivier Dall'oglio pourrait finalement donner sa chance à Ayman Aïki. C'est un jeune attaquant de l'AS Saint-Étienne, qui évolue au poste d'ailier droit. Il est né le 25 juin 2005 à Champigny-sur-Marne et a signé son premier contrat professionnel avec les Verts en juin 2022. La pépite française a fait ses débuts en Ligue 2 lors de la première journée de la saison 2022-2023, face à Dijon. Il a marqué le seul but de son équipe sur une reprise de volée, devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club en championnat, à 17 ans et 35 jours. Depuis, Aïki n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première, se contentant de quelques apparitions en tant que remplaçant.

Ayman Aïki est un joueur talentueux, qui possède de la vitesse, de la puissance et du sens du but. Il peut jouer sur les deux ailes ou en pointe. Il est considéré comme le talent offensif le plus prometteur du centre de formation stéphanois. Alors qu'il est pressenti sur le départ pour un prêt, Dall’Oglio l’a rappelé à l’entraînement des pros cette semaine. Un signe positif peut-être pour le joueur qui pourrait être enfin lancé.