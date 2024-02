SRFC : Le Stade Rennais dévoile un groupe de Choc face au Havre

Le Stade Rennais vient de dévoiler son groupe de 23 joueurs qui affrontera Le Havre AC. Une force se dégage du groupe du SRFC de Julien Stéphan pour cette rencontre.

Le Havre – Stade Rennais : Un match sérieux en perspective pour le SRFC

Parmi les gardiens sélectionnés par Julien Stéphan, on retrouve Gauthier Gallon, Geoffrey Lembet et Steve Mandanda, prêts à défendre les couleurs du Stade Rennais avec détermination.

En défense, des noms comme Guéla Doué, Alidu Seidu, Christopher Wooh et Arthur Theate symbolisent la solidité de l’arrière-garde rennaise. Ils sont rejoints par des joueurs comme Jeanuël Belocian et Mahamadou Nagida, qui incarnent l’esprit combatif du Stade Rennais FC sur le terrain.

Au milieu de terrain, le SRFC pourra compter sur des joueurs expérimentés tels que Azor Matusiwa (25 ans), Baptiste Santamaria (28 ans) et Ludovic Blas pour dicter le rythme du jeu et prendre le contrôle du milieu de terrain. L’immanquable Benjamin Bourigeaud, Djaoui Cissé et Désiré Doué apporteront leur énergie et leur engagement au service de l’équipe.

En attaque, les supporters du Stade Rennais pourront se réjouir de voir des talents comme Amine Gouiri, Mathis Lambourde, Arnaud Kalimuendo, Ibrahim Salah, Martin Terrier et Bertuğ Yildirim en action. Ces joueurs incarneront l’attaque redoutable du club breton et seront prêts à faire la différence devant le but adverse.

L’inarrêtable 9e de Ligue 1 veut poursuivre sa montée en puissance vers les premières places du championnat. Engagé sur une série de 7 solides victoires, Rennes fait ce déplacement dans le but très précis d’ajouter les 3 points de la victoire à son à son total.

Cette liste de joueurs témoigne de la profondeur de l’effectif du Stade Rennais et de l’engagement du club à atteindre ses objectifs. Les supporters peuvent donc s’attendre à une performance solide de la part de leur équipe, habituée aux batailles acharnées sur le terrain depuis le retour de Stéphan.

Le Stade Rennais est prêt à affronter Le Havre AC avec confiance et détermination pour éviter les mauvaises surprises qui font la particularité du football français où les petits renversent très souvent les grands.

La liste des joueurs du Stade Rennais FC

Gauthier Gallon

Geoffrey Lembet

Steve Mandanda

Guéla Doué

Alidu Seidu

Christopher Wooh

Jeanuël Belocian

Warmed Omari

Arthur Theate

Mahamadou Nagida

Adrien Truffert

Azor Matusiwa

Baptiste Santamaria

Ludovic Blas

Benjamin Bourigeaud

Djaoui Cissé

Désiré Doué

Amine Gouiri

Mathis Lambourde

Arnaud Kalimuendo

Ibrahim Salah

Martin Terrier

Bertuğ Yildirim.