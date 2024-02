Mercato PSG : Campos proche d’un renfort impressionnant en attaque

Alors que Kylian Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, le PSG serait proche de s’offrir un renfort impressionnant en attaque.

Mercato PSG : Luis Campos prépare la succession de Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’aurait pas prévu de signer un nouveau contrat en faveur du Paris Saint-Germain. D’après plusieurs sources locales et étrangères, notamment le journal Le Parisien, l’attaquant de 25 ans aurait pris la résolution de quitter les rangs du PSG pour rejoindre son autre club de coeur, le Real Madrid.

Même si aucune officialisation n’est encore intervenue, le journal Daniel Riolo assure lui aussi les supporters et dirigeants parisiens devraient commencer à oublier Mbappé, car il ne serait plus un des leurs dans quelques mois. « Cela ne suffira pas, la chose est désormais entendue. Je l’ai déjà dit et plus les jours passent, plus je le redirai : Mbappé à Paris, c’est fini », a déclaré le journaliste dans l’After Foot dimanche soir sur RMC.

Conscient de cette situation, la direction du Paris SG se serait déjà mise à la recherche d’un éventuel successeur à l’enfant de Bondy. Selon la presse italienne, Luis Campos serait même proche de frapper un très gros coup dans ce sens.

Victor Osimhen, prochaine star du PSG ?

Après avoir ciblé Marcus Rashford, Rafael Leao et Victor Osimhen, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent avoir accéléré la succession de Kylian Mbappé. En effet, d’après les renseignements obtenus par La Repubblica, c’est le dernier cité qui devrait rejoindre l’équipe de Luis Enrique durant l’intersaison pour remplacer Mbappé sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain.

Le journal italien explique que les bonnes relations entre Nasser Al-Khelaïfi et Aurelio De Laurentiis auraient permis au Paris SG de s’offrir quasiment la signature de Victor Osimhen, qui pourrait ainsi faire son grand retour en Ligue 1 après avoir brillé sous les couleurs de Lille OSC de 2019 à 2020.

La source transalpine assure même que l’affaire serait quasiment bouclée et l’international nigérian serait un joueur du PSG pour un montant de 120 millions d’euros, soit le prix de sa clause libératoire.