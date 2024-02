OM : Gennaro Gattuso reçoit un avertissement du Shakhtar Donetsk

L’OM se prépare à affronter le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en Ligue Europa. Et à la veille de cette rencontre, Gennaro Gattuso a reçu un premier avertissement.

Shakhtar – OM : Gennaro Gattuso fera face à une équipe courageuse

En cette seconde partie de saison, l’Olympique de Marseille peine à retrouver son élan positif observé à la fin de l’année 2023. Les difficultés persistent principalement en raison d’un effectif décimé par les blessures et les absences liées à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui ont fortement restreint les options de l’entraîneur Gennaro Gattuso. Avec neuf joueurs partis disputer la CAN en janvier, la tâche de l’entraîneur italien s’est avérée particulièrement compliquée.

Malgré un recrutement hivernal intéressant et le retour de certains cadres ces derniers jours, des absences notables, notamment celles de Jordan Veretout et Valentin Rongier, laissent l’OM dans une position délicate. Le club phocéen reste une série de cinq matchs sans victoire, avant d’affronter le Shakhtar Donetsk ce jeudi soir en 16es de finale de la Ligue Europa. Malgré ces difficultés, les coéquipiers de Samuel Gigot abordent cette confrontation avec une motivation à toute épreuve. Ils sont déterminés à faire bonne figure dans cette compétition européenne.

Cependant, les hommes de Gennaro Gattuso devront se méfier d’une équipe ukrainienne qui a fait sensation cette saison en battant le FC Barcelone lors des phases de poule de la Ligue des champions. D’ailleurs, à la veille du match, Artem Bondarenko et Marino Pusic ont adressé un avertissement à l’OM en conférence de presse. Le milieu offensif ukrainien a reconnu la force de Marseille, tout en affirmant que son équipe « fera de son mieux » pour remporter cette confrontation. « On veut montrer notre meilleur visage », a-t-il assuré.

Le Shakhtar Donetsk est prêt à se battre pour obtenir un résultat positi

Malgré une longue interruption depuis leur dernier match officiel en décembre, les Ukrainiens ont maintenu leur niveau de forme grâce à une série de matchs amicaux et un stage de préparation en Turquie. Marino Pusic, l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, a exprimé sa satisfaction quant au niveau de son équipe, la décrivant comme « jeune et ambitieuse ». Ainsi, l’OM est averti : le Shakhtar Donetsk est prêt à se battre pour obtenir un résultat positif à Hambourg. Dans ce contexte, Marseille devra puiser dans ses ressources disponibles pour faire face à ce défi européen et défendre ses couleurs sur la scène européenne.