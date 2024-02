OM : Gennaro Gattuso dévoile ses arguments pour le choc à Brest

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur le terrain du Stade Brestois ce dimanche soir. À quelques heures de ce choc, Gennaro Gattuso a dévoilé son groupe de joueurs retenus.

OM : Gennaro Gattuso avec 21 joueurs dans le Finistère

Ce dimanche, à 20h45, l’Olympique de Marseille affronte le Stade Brestois pour le compte de la 22ᵉ journée de Ligue 1 de l’exercice 2023-2024. Toujours à la recherche d’une première victoire en championnat en 2024, l’équipe phocéenne va se présenter sur la pelouse du stade Francis Le Blé avec plusieurs absences, dont Valentin Rongier, Amir Murillo, Bilal Nadir, Samuel Gigot et Jordan Veretout.

Sans compter Pape Gueye, laissé de côté par l’entraîneur marseillais. En cas de victoire, l’OM reviendrait à seulement six points de la deuxième place occupée par l’OGC Nice. S’ils veulent espérer se mêler à la course à la Ligue des Champions, les Marseillais vont devoir sortir le grand jeu face aux hommes d’Éric Roy, qui pourraient bien embêter une nouvelle fois l’OM.

« L’équipe tourne bien, tout le monde s’entend bien. Le coach me fait confiance. Ça aide aussi un peu de ne plus être blessé. Tout est réuni pour être à 100%. C’est clair que l’on nous regarde plus qu’avant. Être attendus nous demande d’élever notre niveau de jeu pour continuer notre marche en avant » a prévenu l’attaquant brestois Romain Del Castillo.

Pour ce match très important donc, Gennaro Gattuso a convoqué un groupe de 21 joueurs. Par rapport au match face au Shakhtar Donetsk, le technicien italien récupère Ismaïla Sarr, Jean Onana et Ulisses Garcia.

Le groupe des 21 joueurs retenus par Gattus

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Meïté, Garcia, Balerdi, Merlin, Mbemba

Milieux : Harit, Kondogbia, Onana, Ounahi, Soglo

Attaquants : Moumbagna, Aubameyang, Henrique, Correa, Ndiaye, Sarr, Sidi Ali.