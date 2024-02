Mercato OM : Benatia livre la vraie raison du départ de Renan Lodi

Interrogé par Samir Nasri ce dimanche, le conseiller sportif de l’OM, Medhi Benatia, est revenu sur les coulisses du départ de Renan Lodi pour Al-Hilal, cet hiver.

Mercato OM : Medhi Benatia et Longoria ne voulaient pas vendre Renan Lodi

Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Gennaro Gattuso était déjà revenu sur ce dossier avec une mise au point un peu musclée puisque certaines sources tentent de le rendre responsable du départ de Renan Lodi pour l’Arabie saoudite, lors du dernier mercato hivernal.

Le technicien italien a notamment confié que c’est le latéral gauche brésilien qui a expressément réclamé son transfert après avoir reçu une offre non refusable de la part d’Al-Hilal. Une version confirmée ce dimanche par Mehdi Benatia.

« On en a parlé avec le président et il a dit : »Non, on a dit au coach qu’on n’allait pas vendre derrière donc on ne touche pas ». Malheureusement, le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre. Il a attrapé le coach après le match de Thionville.

Il lui a dit : »J’ai une offre qui est arrivée, apparemment vous ne voulez pas l’accepter, moi je vais gagner 4 fois mon salaire, il faut me laisser partir », a expliqué le conseiller sportif de l’OM, avant de révéler que Gattuso a donné son feu vert pour laisser partir le défenseur de 25 ans.

Gennaro Gattuso n’a pas apprécié l’attitude de Renan Lod

N’ayant pas du tout apprécié l’échange qu’il a eu avec Renan Lodi, le coach de l’Olympique de Marseille a demandé à sa direction de le laisser partir. L’ancien défenseur de l’Atlético Madrid n’ayant plus la tête à Marseille. Un profil de joueur que Gennaro Gattuso ne souhaitait pas avoir dans son collectif.

« Le coach est venu nous voir, le président et moi, le lendemain : »Les gars, il vient me parler d’argent, je suis entraîneur et ça ne me plaît pas. Je l’ai fait jouer tous les matchs, c’est un titulaire, mais s’il a la tête ailleurs, il faut le laisser partir. Faut pas garder un mec dans mon équipe à l’Olympique de Marseille si t’es pas content d’être ici », a ajouté Medhi Benatia.

Finalement, l’arrière gauche brésilien a été vendu à Al-Hilal pour 25 millions d’euros et l’OM a recruté Quentin Merlin et Ulisses Garcia.