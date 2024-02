Mercato PSG : 275M€ ! Paris prépare une folie pour l’après-Mbappé

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé au Real Madrid en fin de saison, le PSG va frapper très fort lors du prochain mercato estival pour renforcer l’équipe de Luis Enrique.

Mercato PSG : La page Mbappé bientôt tournée au Paris SG

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’ancien attaquant de l’AS Monaco a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi et à ses partenaires du PSG. D’après Téléfoot, les dirigeants parisiens travaillent sur sa succession depuis deux mois maintenant. En priorité, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos viseraient des joueurs expérimentés avec un niveau mondial.

Des jeunes comme Xavi Simons (20 ans), prêté à Leipzig, et Warren Zaïre-Emery (17 ans) pourraient également voir leur statut carrément évoluer puisqu’ils sont déjà perçus comme les nouveaux visages du projet parisien. Concernant les joueurs confirmés attendus pour l’après-Mbappé, l’AC Milan pourrait faire les frais des ambitions parisiennes.

Trois stars de l’AC Milan ciblées pour l’après-Mbappé

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain aurait les yeux tournés vers l’effectif de l’AC Milan pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le club de la capitale française ferait de Rafael Leao, que Luis Campos a fait venir à Lille à l’été 2018, sa grande priorité en attaque.

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international portugais de 24 ans pourrait quitter les Rossoneri grâce à une clause libératoire de 175 millions d’euros, valable cet été. Mais ce n’est pas tout. Le quotidien transalpin révèle qu’en plus de Leao, le PSG aimerait également mettre la main sur deux autres cadres du club lombard.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le latéral gauche Théo Hernandez, susceptible de quitter Milan l’été prochain, continuerait de faire rêver Paris. Après avoir attiré son aîné Lucas Hernandez, le Champion de France en titre serait prêt à passer à l’action pour recruter l’international français de 26 ans, évalué à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Le portier des Bleus Mike Maignan, qui négocie en ce moment une prolongation de contrat avec l’AC Milan, serait aussi sur les tablettes du PSG. Alors que le gardien de 28 ans réclame un salaire de 10 millions d’euros annuels, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui glisser une offre correspondant à ses aspirations pour le ramener dans son club formateur.

Évalué à 45 millions d’euros, l’ancien gardien de Lille pourrait ainsi retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Au total, le PSG pourrait signer un gros chèque de 275 millions d’euros à l’AC Milan pour récupérer Rafael Leao, Théo Hernandez et Mike Maignan.