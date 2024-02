Mercato PSG : Kylian Mbappé, cet indice qui lève tout doute sur le Madrid

Tout indique que Kylian Mbappé quittera bien le PSG au mercato estival pour le Real Madrid la saison prochaine. Après que la star française a informé Nasser Al Khelaïfi, de sa décision de ne pas renouveler son contrat, et de partir du club parisien au mercato estival, un nouvel élément confirme son choix d’avenir.

Mercato PSG : Le Real Madrid poursuit ses manœuvres pour Kylian Mbappé

Ce n’est plus qu’une question de temps et tout se saura. Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid a déjà finalisé la signature de Kylian Mbappé, et ce pour les cinq prochaines années. Le PSG lui-même suppose que sa star quittera le club francilien cet été, mais ni le double champion en titre de France ni l’attaquant de 25 n’ont révélé quelle sera sa prochaine destination.

Le Real Madrid, pour le moment, garde un silence de pierre sur l’avenir de Mbappé, en attendant la confirmation officielle de l’arrivée du champion du monde français à Madrid, une méga-signature recherchée que Florentino Pérez assume non seulement pour des raisons sportives mais aussi économiques. En attendant d’être fixé, le club espagnol a déjà commencé à donner des « indices » sur l’endroit où Kylian Mbappé pourrait jouer la saison prochaine.

Photo : Kylian Mbappé et Thierry Henry

Un documentaire pour annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé ?

Cinq jours seulement après que le Bondynois a annoncé son intention de quitter Paris, le prochain chapitre de la série « Universo Real Madrid » aura un net accent français et sera disponible à partir de ce jeudi 22 février à 18h00, exclusivement pour les membres Premium et les Madridistas via sa plateforme de streaming « RM Play ». C’est ce qu’a annoncé ce mardi le club merengue sur ses chaînes officielles sous le titre « Univers Real Madrid : France », avec des images d’athlètes français ayant pris par le Real.

Cette réalisation inclut d’anciens footballeurs qui ont marqué l’histoire du Real Madrid comme Karim Benzema ou Zinedine Zidane, l’actuel milieu de terrain Aurélien Tchouameni, le shooteur de l’équipe de basket Fabien Caseur ou la joueuse de football de l’équipe féminine Sandie Toletti.

Il s’agit du quatrième épisode d’une série qui raconte la relation entre le 14 fois vainqueur de la Ligue des Champions et les pays qui ont marqué le Real Madrid. « A travers des joueurs et légendes actuels, comme Zidane, Benzema, Tchouameni, Camavinga, Mendy, Causeur, Feller et Toletti, nous découvrirons le lien entre la France et les supporters du Real Madrid », a annoncé le club madrilène.