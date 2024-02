Mercato OM : Longoria révèle les dessous du licenciement de Gattuso

Pablo Longoria, le président de l’OM, a profité de la présentation de son nouveau coach Jean-Louis Gasset pour révéler les dessous du licenciement de Gennaro Gattuso.

Mercato OM : La défaite à Brest à sceller le sort de Gattuso

Lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a donné les raisons du départ de Gennaro Gattuso sur le banc de l’Olympique de Marseille. Il a indiqué que le club a enclenché ce changement suite à la nouvelle défaite de l’OM face au Stade Brestois dimanche dernier dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. La direction a tenu une réunion d’urgence et a discuté du choix à faire pour changer la situation.

« On a discuté pendant une heure et demie dans la nuit du dimanche à lundi sur le choix qu’on allait faire. On a reparlé lundi sur la décision à faire », a expliqué le président du club. À l’issue des réunions, la direction a jeté son dévolu sur Jean-Louis Gasset libre depuis sa démission de l’équipe de Côte d’Ivoire pendant la Coupe d’Afrique des Nations.

Pablo Longoria a remercié le technicien italien Gennaro Gattuso qui a vite compris qu’il est important et urgent d’opérer de changement pour donner un nouvel élan au club. « Je tiens encore à remercier Gennaro pour nos échanges très sincères. Dans ce club, il y a de la pression. C’est un club magique, mais il faut un maximum d’énergie dans la gestion au quotidien », a-t-il dit.

Pablo Longoria demeure président de l’OM

Pablo Longoria a indiqué qu’il n’envisage pas de démissionner. « Est-ce que je serai ici à l’avenir? Oui, c’est ça que je souhaite et j’aime être ici », -t-il dit. Longoria se préoccupe de la stabilité de l’Olympique de Marseille. Il cherche les méthodes adéquates pour faire sortir l’Olympique de Marseille de cette crise de résultats.

« J’ai cherché comment préparer la saison prochaine, il fallait changer les choses pour trouver un modèle de jeu, une méthodologie de travail stable au club pour le sportif », a déclaré le président du club phocéen.