OM : Jean-Louis Gasset balaye une fake news sur le départ de Gattuso

Présent en conférence de presse à la veille du match contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a démenti certains fake news sur le départ de Gennaro Gattuso, son prédécesseur à l’OM.

OM : Le vestiaire ravi du départ de Gennaro Gattuso ? Jean-Louis Gasset rétablit la vérité

À l’issue de la défaite contre le Stade Bretois (1-0), l’Olympique de Marseille a rapidement pris la décision de se séparer de Gennaro Gattuso. L’entraineur italien n’aura tenu que cinq mois sur le banc de touche de l’OM avant d’être remplacé par Jean-Louis Gasset. Il ne faisait plus l’unanimité auprès des supporters, agacés par les mauvais résultats de leur équipe qui reste sur sept matchs consécutifs sans victoire et des prestations insipides.

L’annonce du départ de Gennaro Gattuso a alors ravi bon nombre de supporters. Certains médias avancent même que plusieurs membres du vestiaire de l’OM étaient aussi soulagés du départ de technicien italien, dont le système de jeu était de plus en plus remis en cause. Cette information a vite été démentie par Jean-Louis Gasset en personne. Présent en conférence de presse ce jeudi, le nouvel entraineur de l’OM s’est confié sur l’atmosphère dans le vestiaire et assure que « les joueurs sont malheureux d’avoir perdu leur mentor […] Ils avaient beaucoup d’affection pour lui », a-t-il indiqué.

Jean-Louis Gasset veut ramener un « peu de soleil » à Marseille

Mais les Phocéens n’ont pas le temps de s’apitoyer sur le sort. Ils devront vite tourner cette page et rebondir sur le terrain. Cela passe donc par une réaction positive dès demain soir au Vélodrome lors du match retour contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa. « C’est quoi le plus important ? C’est demain. On n’a qu’une solution, c’est de gagner et de nous qualifier », a déclaré Jean-Louis Gasset.

Face au club ukrainien, l’OM n’aura pas le droit à l’erreur. Après le match nul frustrant au match aller, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang devront s’imposer à domicile afin de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. Cette victoire tant attendue permettrait de « ramener un peu de soleil » dans le ciel assombri de l’OM.