Mercato PSG : Priorité de Nasser Al-Khelaïfi, cette star tourne dos à Paris

Nasser Al-Khelaïfi se prépare à faire face à un été très mouvementé au Paris Saint-Germain. Le dirigeant qatari doit notamment entamer la nouvelle ère qui s’annonce dans la capitale française sans Kylian Mbappé.

Mercato : Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours de Victor Osimhen

Le marché des transferts estival s’annonce passionnant et l’un des noms sur toutes les lèvres est l’attaquant nigérian Victor Osimhen. Avec la confirmation qu’il quittera Naples à la fin de la saison, selon les déclarations du président Aurelio De Laurentiis, tous les regards sont tournés vers l’avenir du Super Eagles. A Paris, il est plus qu’une évidence que Nasser Al-Khelaïfi a le nom de Osimhen dans ses petits papiers pour l’après Kylian Mbappé.

L’attaquant de Naples fait partie des noms inscrits sur la short-list du Paris Saint-Germain pour l’été prochain. Pour Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs, l’objectif est clair. Le nouveau projet parisien est basé sur les jeunes talents du football mondial, mais il faudra signer au moins deux gros noms du football européen. Alors qu’ils font de Victor Osimhen l’une des pistes prioritaires depuis plusieurs mois, le natif de Lagos aurait pris une grosse décision pour son avenir.

Victor Osimhen file vers la Premier League

L’international nigérian avait annoncé qu’il déciderait de son avenir au terme de la saison actuelle, qui est sans doute sa dernière à Naples. Mais ces dernières heures, Fichajes a fait une révélation autour de la prochaine destination de Victor Osimhen, qui préfèrerait prendre la direction de la Premier League et de Chelsea, plutôt que d’opter pour la Ligue 1 et le PSG. Selon le média espagnol, les Blues évaluent sérieusement la possibilité d’activer sa clause libératoire de 130 millions d’euros.

Les contacts entre le club anglais et le joueur sont en cours depuis des mois, et la rumeur dit qu’il se verra proposer un contrat de sept ans, avec un salaire amélioré par rapport à sa situation actuelle à Naples. Ainsi, pour Osimhen, rejoindre Chelsea signifierait suivre les traces de son idole, Didier Drogba. Alors que la concurrence s’intensifie et que les discussions sont en cours avec Chelsea et le PSG, les semaines à venir promettent de clarifier l’avenir du talentueux attaquant nigérian.