Mercato PSG : La ministre des Sports acte le départ de Mbappé

La star française Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine. La ministre des Sports a adressé un message fort à l’attaquant de 25 ans ce jeudi.

Mercato PSG : Oudéa-Castéra salue « un des héros marquants des dernières années »

Plus les jours passent, plus les confirmations tombent concernant le départ de Kylian Mbappé de la Ligue 1. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers qu’il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain au terme de l’exercice 2023-2024. Selon plusieurs sources espagnoles, le Champion du monde 2018 et Florentino Pérez sont en négociations avancées pour une arrivée libre au Real Madrid dès cet été.

En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant Kylian Mbappé (25 ans, 20 matchs et 21 buts en L1 cette saison) a récemment annoncé, en interne, son départ du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a profité du micro de RMC Sport pour rendre un vibrant hommage à celui qui a aidé au développement du championnat français ces dernières années.

« C’est vrai que là, manifestement, il y a une page qui est en train de se tourner. Moi, je retiens d’abord tout ce qu’il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il en aura été l’un des plus marquants héros des dernières années, clairement », a déclaré la collaboratrice du président Emmanuel Macron qui pense qu’il faut « souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours » à Mbappé.

Aux dernières nouvelles, l’enfant de Bondy aurait déjà une idée claire sur la date de sa présentation à Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappé veut être présenté avant l’Euro

Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est en train de vivre ses derniers mois sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le compatriote de Karim Benzema s’apprête à quitter la France pour entamer une nouvelle aventure en Espagne, au Real Madrid.

Tout est presque réglé entre la direction madrilène et le clan Mbappé, mais aucune officialisation ne devrait encore intervenir puisque les deux clubs sont toujours en lice en Ligue des Champions. Mais d’après les révélations obtenues par la célèbre émission El Chiringuito, l’ancien partenaire de Lionel Messi et Neymar souhaite que sa présentation officielle à Santiago Bernabeu se fasse avant l’Euro 2024, soit avant le 14 juin.