Mercato PSG : Le Paris SG dévoile le prochain club de Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ à l’issue de la saison et la fin de son contrat, le PSG semble d’ores et déjà fixé sur la prochaine destination de l’attaquant français.

Mercato PSG : Kylian Mbappé déjà promis au Real Madrid

Récemment, le journal Marca a annoncé un accord contractuel entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029, avec un salaire compris entre 15 et 20 millions d’euros. Concernant la prochaine destination de la star de 25 ans, tout le monde s’accorde à placer le Real Madrid en pole position.

D’ailleurs, le média espagnol Relevo assure que pour Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du club de la capitale, Mbappé va signer en faveur des Merengues. Le Champion de France se serait même fait une raison et aurait d’ores et déjà entamé la succession de son meilleur buteur.

Une source proche du dossier a même confirmé au quotidien L’Équipe que si le numéro 7 parisien a annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers, c’est qu’il dispose d’une réelle garantie sportive ailleurs.

« Comme Mbappé a annoncé qu’il ne restait pas à Paris, on peut imaginer qu’il n’a pas pris cette décision sans avoir des garanties derrière. Imaginons qu’il se blesse d’ici à la fin de la saison et se retrouve sans contrat dans le cas où il n’aurait encore rien signé avec le club espagnol, ce serait risqué », a expliqué cette source. Même si pour autant, rien ne serait en réalité signé avec Florentino Pérez.

Négociations avancées entre Kylian Mbappé et le Real Madrid

En effet, d’après les informations de L’Équipe, Kylian Mbappé n’a pas encore paraphé son contrat avec le Real Madrid. Aucun accord n’a encore été officiellement conclu entre la direction madrilène et le clan Mbappé. Les négociations se poursuivent, notamment sur la répartition des droits à l’image.

« Dans l’entourage du club de la capitale espagnole, on explique que rien n’est encore paraphé, mais que les négociations avancent très bien, tout en précisant que quelques points restent à affiner. Même son de cloche venant de France. Un accord total – les grandes lignes du futur contrat, d’une durée probable de 5 ans au moins, auraient été arrêtées – ne devrait plus tarder », assure le journal sportif, qui évoque un blocage lié à la répartition des droits à l’image.

« Un élément nourrit l’idée selon laquelle les discussions ne sont pas encore achevées : la répartition des droits à l’image du joueur avec son nouvel employeur. Les conseils de Mbappé, dont sa mère Fayza Lamari, en ont fait un paramètre majeur des échanges avec le Real Madrid, conscient de la dimension internationale prise par le champion du monde 2018 et des perspectives à venir en l’associant au plus grand club du monde », explique L’Équipe concernant le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.