PSG : Un renfort de taille se précise contre la Real Sociedad

À deux semaines du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, un renfort de taille se précise dans le secteur défensif du PSG.

PSG : Bonne nouvelle pour un blessé de longue date

Ce dimanche, en clôture de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais au Parc des Princes. Et selon l’Insider Djamel, l’entraîneur parisien pourrait compter un renfort de taille dans son groupe pour la réception des Bretons de Julien Stéphan. Blessé depuis plus de neuf mois, Nuno Mendes s’est entraîné normalement avec le groupe ce jeudi et le latéral gauche de 21 ans se sentirait bien.

L’international portugais a effectué l’intégralité de la séance avec ses coéquipiers au Campus PSG. Nuno Mendes pourrait donc rejouer théoriquement contre le SRFC ce week-end, mais d’après le journal Le Parisien, Luis Enrique espère plutôt compter sur la présence de l’ancien prodige du Sporting Portugal dans le groupe face à la Real Sociedad le 5 mars prochain, à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Ces derniers jours, le technicien espagnol n’avait pas souhaité se précipiter avec son jeune défenseur, qui serait donc sur la bonne voie pour retrouver les terrains après plusieurs mois d’indisponibilité. « Le PSG espère compter sur sa présence dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, le 5 mars, face à la Real Sociedad », rapporte le journal régional. Mais ce n’est pas la seule bonne nouvelle du jour.

Après Nuno Mendes, Milan Skriniar entrevoit le bout du tunnel

Touché à une cheville face à Toulouse FC (2-0), lors du Trophée des Champions début janvier, Milan Skriniar est passé sur le billard pour y subir une opération chirurgicale. Indisponible pour trois à quatre mois, le défenseur central de 29 ans n’a plus rejoué avec le Paris Saint-Germain depuis cette date.

Mais selon les dernières informations obtenues par le quotidien Le Parisien ce jeudi, l’ancien défenseur de l’Inter Milan se trouve « légèrement en avance sur les temps de passage prévus pour sa convalescence. » Ainsi, l’international slovaque pourrait faire son retour à la compétition avant la fin de la saison.

Pour le moment, aucune date de retour n’a été fixée pour son retour, mais Milan Skriniar donne satisfaction au staff médical du Paris SG. Outre Nuno Mendes, l’entraîneur du PSG pourrait également bénéficier du retour d’un autre cadre en défense d’ici la fin de la saison.