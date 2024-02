Mercato OM : Un chouchou ivoirien de Gasset bientôt à Marseille ?

Nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset pourrait enrichir l’effectif du club phocéen au mercato estival. Un de ses anciens protégés en sélection de Côte d’Ivoire, championne de la CAN 2023, pourrait débarquer à l’Olympique de Marseille cet été.

Mercato OM : En cas de prolongation, Gasset pourrait recruter une pépite ivoirienne

Le contrat de Jean-Louis Gasset et l’OM est de seulement 4 mois. Auteur d’une solide victoire 3-1 face au Shakhtar Donetsk, le technicien français de 70 ans a marqué un point important aux yeux des supporters du club phocéen.

Grâce à l’état d’esprit qu’il a instauré au club en quelques heures, son aventure à l’Olympique de Marseille pourrait durer bien plus que la date fixée de 30 juin 2024. Pour cela, Frank McCourt et Pablo Longoria garderont un œil bien attentif sur les résultats de l’équipe, 9e de Ligue 1 à son arrivée, qu’il vient de qualifier en huitième de finale de l’Europa League.

Même si la poursuite de la mission de Jean-Louis Gasset à l’OM va évidemment dépendre des résultats du club, un joueur qu’il a dirigé lorsqu’il était sur le banc de la sélection de Côte d’Ivoire se dispose à le rejoindre à l’Olympique de Marseille. Ce dernier n’est autre que Simon Adingra, le tout nouveau chouchou du football ivoirien.

Simon Adingra, fan de l’OM et de Jean-Louis Gasset

Photo @IconSport

L’ailier ivoirien de 22 ans évolue présentement à Brighton & Hove Albion, en Premier League anglaise. Lors d’un de ses échanges avec Simon Adingra, Jean-Louis Gasset lui aurait assuré qu’ils se retrouveraient bientôt. Le coach de l’OM aurait promis à ce joueur dont il apprécie le style de jeu qu’il penserait à lui s’il venait à diriger un projet ambitieux.

Simon Adingra est lui-même fan de l’OM, selon ses proches. Ils ont confié à Foot Sur 7, qu’il se réjouit de la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’Olympique de Marseille. Dès lors, l’entourage du joueur estime qu’il n’y aura aucun mal à le voir débarquer en Ligue 1 si son ex-sélectionneur venait à faire appel à lui.

Le seul hic et non des moindres dans ce dossier, c’est le prix du joueur et sa nouvelle notoriété outre-Manche. Estimé à 25 millions d’euros, le natif de Yamoussoukro pourrait en valoir bien plus d’ici à la fin de la saison.

Simon Adingra est sous contrat avec Brighton jusqu’en juin 2026. Il a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues pour 7 buts inscrits. Fan de Gasset que les joueurs surnommaient affectueusement Papi en sélection de Côte d’Ivoire, Adingra n’hésiterait pas à rejoindre l’Olympique de Marseille si les dirigeants s’accordent avec ceux de Brighton & Hove Albion.