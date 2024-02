Mercato PSG : Rashford à Paris ? Manchester United a enfin tranché !

Rashford a suscité l’intérêt de plusieurs clubs comme le Paris Saint-Germain, qui le voit comme un possible remplaçant de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Manchester United a pris sa décision pour Rashford

Manchester United a pris une décision ferme concernant l’avenir de Marcus Rashford, selon des informations récentes. Malgré les spéculations sur son éventuel départ lors du mercato estival, les Diables Rouges ont clairement indiqué qu’ils n’avaient en aucun cas l’intention de vendre l’attaquant de 26 ans. De quoi irriter peut-être certains fans, puisque l’international anglais est critiqué ces dernières semaines pour ses performances jugées décevantes.

Depuis le début de la saison en Premier League, le natif de Manchester n’a inscrit que seulement cinq buts jusqu’à présent. Même au niveau international, le numéro 10 des Red Devils doit également s’améliorer s’il veut s’assurer une place dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro de cet été. Ses mauvaises performances sur le terrain ont conduit certains à remettre en question sa place en équipe nationale.

Ten Hag croit toujours en Rashford !

Le joueur de 26 ans connaît une saison particulière et difficile, alors qu’il était attendu pour être la locomotive de l’attaque mancunienne depuis le départ de Cristiano Ronaldo, tandis que Jadon Sancho est prêté à Dortmund. Malgré les gros défis qui l’attendent, Manchester United s’engage envers Rashford et est convaincu que le joueur sera en mesure de retrouver sa meilleure forme au fil du temps sous Erik Ten Hag. Avec le soutien du club, Rashford aura l’occasion de faire ses preuves et de retrouver sa place parmi les joueurs clés de l’effectif des Red Devils.