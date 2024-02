Girondins de Bordeaux : Des nouvelles fraîches d’Alberth Elis

Plongé dans un coma artificiel, Alberth Elis se trouve à l’hôpital depuis sa grave blessure à la tête samedi passé contre Guingamp. Le FC Girondins de Bordeaux a donné des nouvelles de son attaquant.

Girondins de Bordeaux : Alberth Elis opéré avec succès à Bordeaux

L’attaquant du FC Girondins de Bordeaux, Alberth Elis traverse une période difficile. Il est sorti sur blessure samedi dernier lors du match entre son équipe et l’EA Guingamp pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Elis a subi une opération chirurgicale après son terrible choc à la tête. Son club est monté au créneau et a donné des détails sur la santé du Hondurien. Alberth Elis souffre d’un grave traumatisme crânien et a été opéré d’urgence.

Les Girondins ont indiqué qu’il est impossible de se prononcer sur le pronostic vital et fonctionnel d’Alberth Elis. L’attaquant de 28 ans est placé dans un coma artificiel protecteur. « Pris en charge par l’équipe médicale, Alberth Elis a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention chirurgicale a été réalisée dans la nuit », a réagi le FC Bordeaux dans un communiqué.

Alberth Elis se porte mieux

Les nouvelles sont un peu bonnes pour Alberth Elis. Selon le média hondurien Diez, l’attaquant des Girondins de Bordeaux a été opéré avec succès. Il se porte mieux après l’opération. Le média précise que les parents du joueur peuvent parler avec leur enfant dans quelques jours.