Mercato RC Lens : Une folie en vue pour un serial buteur togolais

Le mercato estival est encore loin, mais les choses bougent déjà au RC Lens. Le club prépare l’arrivée d’un ancien joueur de Ligue 1.

Mercato : Lens vise une pépite togolaise

Le RC Lens veut frapper de gros coups lors du prochain mercato estival. Le technicien de Lens, Franck Haise veut renforcer son équipe la saison prochaine. Il cible plusieurs jeunes talents. La machine lensoise n’est pas en marche comme la saison dernière.

En Ligue 1, Lens occupe la sixième place du classement avec 36 points après 23 journées de championnat. Après un bon parcours en Ligue 1 la saison dernière, Haise et ses hommes ont validé leur ticket pour la Ligue des Champions. Mais ils ont été éliminés en phase de poule. Les Sang et Or ont été également éliminés en Ligue Europa.

Lens veut signer Kévin Denkey

Pour mettre l’attaque en marche la saison prochaine, Lens vise actuellement le prolifique attaquant togolais, Kévin Denkey. Ce dernier affole les compteurs en Belgique. Cette saison, il a disputé 26 matchs en Jupiler Pro League et a inscrit 22 buts. Il est le meilleur buteur du championnat belge cette saison. Ses statistiques suscitent l’intérêt de nombreux clubs européens, dont le RC Lens, LOSC, et L’OL. Kévin Denkey a été formé au Nîmes Olympique.

Il a rejoint le Cercle de Bruges, en Belgique, lors de la saison 2020-2021. D’après les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Kévin Denkey est ouvert à un retour en Ligue 1 la saison prochaine. Le Cercle Bruges fixerait le prix de son buteur à 10 millions d’euros.