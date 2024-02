Mercato RC Lens : Flash ! Franck Haise sur le banc de Liverpool ?

À la recherche d’un successeur à Jürgen Klopp, qui a annoncé son départ en fin de saison, Liverpool aurait coché le nom de Franck Haise, sous contrat au RC Lens.

Mercato RC Lens : Franck Haise sur la liste des successeurs de Jürgen Klopp

D’après les informations du tabloïd britannique The Athletic, la priorité des dirigeants de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp se nomme Xabi Alonso, qui réalise une extraordinaire saison sur le banc du Bayer Leverkusen. Mais Sky Allemagne assure qu’il faudra sortir le chéquier pour s’attirer les services du technicien espagnol.

La direction de l’actuel leader de Bundesliga ayant fixé un montant entre 15 et 25 millions d’euros comme la clause libératoire de Xavi Alonso, et uniquement valable à partir de 2025. Face à la complexité du dossier Alonso, également ciblé par le Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel, les Reds songent à d’autres solutions pour la succession de Jürgen Klopp, dont Franck Haise.

Xavi Alonzo, grande priorité des Red Devils

Si la priorité demeure bien Xabi Alonso pour la succession de Jürgen Klopp, le propriétaire de Liverpool, Mike Gordon, aurait demandé aux analystes de données du club anglais de lui dresser une liste élargie d’entraîneurs susceptibles d’entraîner les Reds. Et selon les informations du média The Athletic, l’actuel entraîneur du RC Lens, Franck Haise, serait sur les tablettes de l’ancien club de Radio Mané.

Arrivé sur le banc des Sang et Or en 2020, le technicien français a conduit l’équipe de la Ligue 2 à la Ligue des Champions, attirant l’attention de grands clubs européens. Après Brighton en septembre dernier, c’est désormais Liverpool qui aimerait s’attacher ses services, tout comme Ruben Amorim et Julian Nagelsmann. Le RC Lens est donc prévenu.