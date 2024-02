Mercato OL : John Textor s’attaque à un buteur prometteur

Après un mercato d’hiver bien réussi, John Textor se prépare déjà pour l’été. Le président de l’Olympique Lyonnais a déjà coché le nom d’un buteur très prometteur, qu’il suit avec grand intérêt.

Mercato OL : Kevin Denkey intéresse John Textor

L’OL respire mieux et enchaîne les succès sous les ordres de Pierre Sage. Les recrutements effectués cet hiver par le président du club semblent aussi avoir porté leurs fruits. John Textor a signé six joueurs, dont certains sous forme de prêt. Alors que les Gones espèrent profiter de la Coupe de France pour retrouver l’Europe, le dirigeant américain compte bien donner encore plus les moyens pour une meilleure saison dès la campagne prochaine.

John Textor a déjà un bon profil identifié en Belgique dans le viseur. Il s’agit de Kevin Denkey, un attaquant togolais qui joue au Cercle Bruges. Il est le meilleur buteur de la Jupiler Pro League, le championnat de Belgique, avec 22 buts en 26 matchs cette saison. L’OL aurait déjà suivi le joueur l’été dernier et continuerait de l’observer attentivement. Le Cercle Bruges demanderait environ 10 millions d’euros pour laisser partir son buteur.

L’OL a de la concurrence pour Kevin Denkey

Kevin Denkey ne serait pas contre un retour en Ligue 1, où il a déjà évolué avec le Nîmes Olympique entre 2019 et 2021. Et si John Textor voudrait bien le signer pour renforcer l’attaque lyonnaise, il va devoir compter sur la concurrence d’autres clubs. Lille, le Stade Rennais et le Racing Club de Lens sont aussi intéressés par le profil de l’international togolais, lié au club belge jusqu’en 2026.