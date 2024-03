Mercato OM : Les confidences de Quentin Merlin sur son transfert

Durant le mercato hivernal, Quentin Merlin a quitté son club formateur, le FC Nantes, pour rejoindre l’OM. Le latéral gauche a partagé ses impressions sur ce transfert.

Mercato OM : Quentin Merlin voulait sortir de sa zone de confort

Le mercato hivernal a été mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, avec quatre arrivées qui ont marqué l’effectif olympien. Parmi ces nouvelles recrues figure notamment Quentin Merlin (21 ans), arrivé en provenance du FC Nantes. Son transfert à l’OM a été motivé par le besoin de combler le départ inattendu de Renan Lodi vers l’Arabie Saoudite. Et ses débuts sous les couleurs phocéennes sont plus ou moins intéressants.

Dans une récente interview accordée à La Provence, Quentin Merlin est d’ailleurs revenu sur les circonstances de son arrivée à l’OM. Le latéral gauche formé au FC Nantes a exprimé son désir de sortir de « sa zone de confort » chez les Canaris et de relever de nouveaux défis.

À Nantes, il se sentait en terrain conquis, mais l’opportunité de rejoindre un club prestigieux comme l’OM a été une motivation importante pour lui. Il décrit le club phocéen comme « très spécial » et souligne l’importance des supporters et l’ambiance particulière qui règne au Vélodrome. Ces facteurs ont visiblement pesé dans sa prise de décision.

Quentin Merlin prend ses marques à l’Olympique de Marseille

Malgré des débuts timides face à Lyon, Quentin Merlin affirme avoir progressivement trouvé ses marques et gagné en confiance à l’Olympique de Marseille. Sur le terrain, il cherche à jouer son football et à donner le meilleur de lui-même à chaque occasion. Il reconnaît l’importance d’éviter de se reposer sur ses lauriers et de continuer à travailler pour progresser et répondre aux attentes de ses coéquipiers.

Cette arrivée de Quentin Merlin à Marseille représente un nouveau chapitre dans sa carrière, marquée par le désir de se surpasser et de contribuer au succès de son nouveau club. Son enthousiasme et sa détermination à relever ce nouveau challenge devraient lui permettre de s’intégrer rapidement à l’équipe et de jouer un rôle important dans les prochains matchs de l’OM sous les ordres de Jean-Louis Gasset.