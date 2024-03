Le RC Lens affronte l’OL ce dimanche 3 mars 2024 dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Le coach de Lens, Franck Haise enregistre plusieurs forfaits.

Le RC Lens pourra-t-il battre l’OL en pleine forme ?

Le RC Lens ne brille pas cette saison contrairement à la saison passée. La machine lensoise peine à retrouver sa vigueur. Les Sang et Or affrontent ce dimanche une équipe de l’OL qui est en pleine forme ces dernières semaines. Les Gones restent sur 4 victoires consécutives contre Marseille (1-0), Montpellier (1-2), Nice (1-0) et Metz (1-2). Pierre Sage et ses hommes font un bon parcours en Coupe de France. Cette semaine, ils ont battu le RC Strasbourg aux tirs aux buts, et ils filent en demi-finale de la Coupe de France.

Plusieurs forfaits au RC Lens

Face à la presse avant cette affiche, le technicien de Lens, Franck Haise a fait le point des joueurs opérationnels. Il déplore plusieurs absences. « Tous nos pistons gauchers sont out, Macha a repris en individuel. Jhoanner sera absent jusqu’à la trêve à cause d’une blessure au mollet. Même chose pour M Haïdara, on espère retrouver Machado avant la trêve », a expliqué Haise.

Franck Haise va se passer également de l’attaquant sénégalais Ibrahima Baldé. Il souffre de quelques pépins physiques. « Ibrahima Baldé vit une saison avec beaucoup de blessures. On espère que son problème de hanche est derrière lui. Il reprend la course et prépare son futur à lui », a déclaré le technicien de Lens

Le RC Lens en difficulté

Après une saison exceptionnelle l’année dernière, les Lensois ont décroché leur ticket pour une aventure en Ligue des Champions. Mais ils ont été précocement éliminés. En Ligue Europa, Franck Haise et ses hommes ont été battus (3-2) par Fribourg le jeudi 22 février 2024. Ils se focalisent désormais sur la Ligue 1.

En championnat, Lens pointe à la sixième place au classement. Franck Haise a tenté de justifier les performances en dent de scie des Lensois. « On n’a pas la même maturité que l’an passé. L’efficacité en fait partie, la gestion du tempo aussi. On a une équipe qui est nettement plus jeune », a-t-il dit.