Mercato RC Lens : L’Atlético ne lâche pas Facundo Medina

Facundo Medina s’est imposé comme un cadre au Racing Club de Lens. Ses performances et sa belle progression ne laissent pas indifférent l’Atlético Madrid, qui fait de lui une priorité pour cet été.

Mercato RC Lens : Facundo Medina, l’Atlético garde la pression

L’Atlético de Madrid est déterminé à renforcer sa ligne défensive pour la saison prochaine, après une campagne au cours de laquelle il a encaissé plus de buts que d’habitude sous l’ère Diego Simeone. Avec le possible départ de Mario Hermoso à l’horizon, le club madrilène a tourné son attention vers Murillo de Nottingham Forest, ajoutant désormais deux nouvelles cibles sur le marché français, en l’occurrence Facundo Medina.

Le défenseur argentin de 24 ans est l’une des cibles prioritaires du club espagnol, qui le suit depuis plusieurs mois. A Lens, on est presque certain qu’un départ de Medina cet été est plus qu’une évidence. Reste à savoir comment ATM va convaincre les Sang et Or de lâcher l’un de leurs meilleurs éléments ces trois dernières saisons.

Photo : Facundo Medina

Leny Yoro, l’autre cible de l’Atletico

Facundo Medina n’est pas le seul joueur de Ligue 1 placé sur les radars de l’Atletico Madrid. Le club entraîné par Diego Simeone garde aussi un œil sur le très prometteur Leny Yoro. Âgé seulement de 18 ans, le jeune défenseur central de Lille est l’une des grandes attractions du moment chez les grandes écuries européennes.

Le renouvellement de Stefan Savic est un fait, mais la situation de Mario Hermoso devient de plus en plus compliquée, ce qui pousse le club à rechercher des alternatives sur le marché des transferts.