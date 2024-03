Enrique a identifié le duo parfait pour remplacer Mbappé au PSG !

Après le match nul à Monaco, Luis Enrique a évoqué le remplacement de Kylian Mbappé. Et selon les dernières rumeurs, le coach du PSG prépare déjà la succession de la star française.

Luis Enrique apprend déjà à jouer sans Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé va quitter les rangs du Paris Saint-Germain en fin de saison, Luis Enrique affiche de plus en plus son souhait d’apprendre à jouer sans l’attaquant de 25 ans. Après la rencontre de vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 sur le terrain de l’AS Monaco, le coach du PSG est revenu sur le remplacement du numéro 7 à la mi-temps. Pour le technicien espagnol, le Paris SG doit absolument apprendre à jouer sans son meilleur joueur.

« Tôt ou tard on devra jouer sans Kylian, donc j’essaye de trouver la meilleure option pour l’équipe, ce que je pense est le mieux pour l’équipe, parfois j’ai tort, parfois j’ai bon », a confié Luis Enrique sur Prime Vidéo avant d’ajouter : « si c’est lié à son départ ? (Il marque une pause) Je répète : tôt ou tard il ne jouera plus avec nous. On doit s’y habituer. »

Et ce samedi, un média espagnol révèle que l’ancien coach du Barça penserait à un duo d’attaquant pour remplacer valablement Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine.

Lautaro Martinez et Inaki Williams pour oublier Mbappé ?

En effet, selon les dernières indiscrétions rapportées par OK Diario, Luis Enrique réclamerait deux joueurs offensifs auprès de ses dirigeants pour le prochain mercato estival. Auteur de 26 buts et 5 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, le capitaine de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, serait le premier sur cette liste. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international argentin de 26 ans est évalué à environ 110 millions d’euros par ses dirigeants. Le successeur de Christophe Galtier aimerait aussi voir débarquer l’international ghanéen Inaki Williams, qui est actuellement lié à l’Athletic Bilbao jusqu’en juin 2028. Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 27 apparitions toutes compétitions confondues, l’ailier droit de 29 ans est estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.