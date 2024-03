Au PSG, c’est bien lui le patron !

Le PSG a encore vécu une grande soirée de Ligue des Champions ce mardi. En déplacement à Anoeta, le club français s’est tranquillement imposé 2-1 face à la Real Sociedad en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En patron, Kylian Mbappé a porté le PSG avec un doublé.

Kylian Mbappé crève encore l’écran avec le PSG

Au milieu de la tempête, il y a bien cet homme à tout faire qui arrive à faire sortir le PSG des difficultés. Mardi soir, à Anoeta, Kylian Mbappé portait le costume de bourreau et chaque fois qu’il touchait le ballon, il semait la terreur dans les rangs de Saint-Sébastien. On sait déjà presque tout sur lui, mais l’attaquant du Paris Saint-Germain ne cesse de repousser les limites de l’impossible à chaque apparition. Il a annoncé qu’il quittait Paris, tout le monde sait qu’il se dirige vers Madrid et il a créé un « désordre » qui pourrait perturber l’ambiance au Parc des Princes.

Il semble même être en désaccord avec Luis Enrique, mais il ne se laisse pas intimider par toutes les rumeurs qui courent dans la presse. Nous commençons le mois de mars et le petit ange compte 40 buts en 39 matchs. A 25 ans et 76 jours, Kylian est le deuxième plus jeune joueur à atteindre 46 buts en Ligue des Champions (de la phase de groupes à la finale). Le plus jeune à atteindre ce chiffre est Lionel Messi, à 24 ans et 257 jours.

Un doublé pour faire taire les polémiques

Depuis l’annonce de son départ du PSG, il ne passe plus un jour où le Bondynois ne fait pas l’actualité. Il semble même avoir perdu ses privilèges auxquels il était habitué au sein du club de la capitale. Kylian Mbappé peut maintenant être remplacé en plein match ou même être sorti du onze entrant, avec un seul argument à la bouche de Luis Enrique. Le technicien espagnol du club parisien veut déjà apprendre à se passer de sa superstar. Malgré cette option, l’ancien du FC Barcelone n’a pas pu se passer de l’homme lors de ce quart de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

Mbappé démarre la partie avec le brassard de capitaine et c’est un grand joueur qui a porté le PSG avec un doublé pour faire taire les polémiques. Ses courses de vitesse sont déroutantes et écrasantes, ce fut un tourment absolu pour Hamari Traoré et Zubeldia. Le champion du monde 2018 s’est offert un joli but d’une sublime frappe à la 15e minute avant de sceller la partie à la 56e minute sur une balle en profondeur. Un coup de génie individuel, qui montre une fois encore la grandeur du talent de ce jeune attaquant qui n’a que 25 ans.