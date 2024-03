Théo Hernandez vendu cet été par l’AC Milan ? Le PSG se place déjà

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez pourrait quitter l’AC Milan cet été et le PSG pourrait en profiter pour réunir une fratrie dans la capitale.

L’AC Milan prêt à sacrifier Théo Hernandez cet été ?

Un an après avoir arraché Lucas Hernandez au Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait tenté de refaire le coup avec son jeune frère Théo Hernandez lors du prochain mercato estival. D’autant que l’AC Milan pourrait être contraint de placer le polyvalent arrière gauche sur le marché des transferts durant l’intersaison, selon Gianluca Di Marzio.

« L’AC Milan a vendu un joueur l’année dernière – Tonali – et avec cet argent, ils se sont déplacés sur le marché. Ils vont probablement vendre un autre joueur cet été, mais je ne pense pas que ce sera Leao » , assure le célèbre journaliste italien dans une interview accordée à Wettfreunde, avant d’évoquer un possible départ de Théo Hernandez.

« Ce pourrait être Mike Maignan ou Theo Hernandez, car ils n’ont plus qu’un an de contrat. S’ils ne prolongent pas, ils devront trouver une solution pour eux. Le Bayern Munich veut Maignan, par exemple, et Theo Hernandez est quelqu’un que le PSG et le Bayern Munich veulent », ajoute le spécialiste mercato. Toutefois, le club de la capitale française devrait sérieusement se méfier de la menace bavaroise dans ce dossier.

Le Bayern Munich pousse pour Théo Hernandez

Évalué entre 60 et 70 millions d’euros par la direction de l’AC Milan, Théo Hernandez pourrait être l’un des principaux tubes du marché des transferts de l’été 2024. Alors qu’Alphonso Davies se rapproche sérieusement d’un accord avec le Real Madrid, le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur Théo Hernandez pour remplacer l’international canadien de 23 ans.

Le Rekordmeister aurait même déjà bougé ses pions pour le défenseur formé à l’Atlético Madrid. D’ailleurs, le club allemand serait prêt à s’aligner sur les exigences financières des Rossoneri pour l’international français de 26 ans. Le Paris SG est donc prévenu.