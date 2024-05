OGC Nice, la dernière chance pour la champions league

L’OGC Nice affronte le PSG ce mercredi, un match en retard de la 33ème journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Aiglons reviendraient à 1 point de Brest et donc d’une place qualificative pour les barrages de la Ligue des Champions.

OGC Nice : La Ligue des Champions dans le viseur

L’OGC Nice a longtemps été deuxième de Ligue 1 sur la première moitié du championnat. Après avoir un peu reculé au classement, le club niçois s’est stabilisé tout le reste de la saison autour des places européennes. Avec les deux faux pas de Brest lors des deux dernières journées, en cas de victoire, les Aiglons reviendraient à 1 petit point des Brestois.

L’OGC Nice est sur une très bonne dynamique. Avec 3 victoires et 2 nuls sur les cinq derniers matchs, les hommes de Francesco Farioli sont en forme. D’autant plus que le Paris Saint-Germain ne joue plus rien et sera privé de Mbappé. Le club de la capitale est déjà champion de France et les joueurs sont focus sur la finale de la Coupe de France après l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund.

Un dernier choc pour le podium

Après le match de ce soir face au PSG, les Aiglons vont affronter le LOSC dimanche lors de la dernière journée. En cas de victoire dans ces deux matchs, ils seront assurés de finir minimum quatrième. Les Niçois ont donc leur destin entre leurs mains. Une qualification serait une belle manière de dire adieux à leur coach, qui est fortement annoncé du côté de l’Ajax Amsterdam.

L’enjeux est important pour les Aiglons… S’ils perdent ce soir, ils ne pourront plus prétendre à une place en Ligue des Champions. En plus de cela, l’OGC Nice pourrait perdre des joueurs comme Terem Moffi ou Jérémie Boga en cas de non qualification pour la plus belle des compétitions.