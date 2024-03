Le PSG tient son numéro 9 ! C’est une surprise

Le PSG aura sa révolution cet été avec quelques renforts attendus comme en attaque. Alors que le mercato s’ouvre dans quelques mois encore, Luis Enrique a déjà son numéro 9.

La vie sans Kylian Mbappé se prépare

C’est connu de tous. Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG dès cet été, après avoir communiqué sa décision au club. Les pistes sont multipliées pour se donner une large possibilité de recruter cet été. Mais en attendant que le marché ne s’ouvre, Luis Enrique n’entend pas attendre que le Bondynois quitte le club avant de mettre en place son équipe pour la saison prochaine. L’Espagnol est plus que déterminé à apprendre à vivre sans Mbappé. Luis Enrique a notamment lâché à plusieurs occasions qu’il devrait tôt ou tard s’habituer à jouer sans Kylian.

Voici le nouveau numéro 9 du PSG

Le départ annoncé du prodige de Bondy annonce une nouvelle ère dans les rangs du Paris Saint-Germain, qui aura une autre latitude pour constituer son effectif. De nombreux noms ont commencé à circuler en attaque, de Victor Osimhen à Rafael Leao, en passant par Lautaro Martinez. Mais selon certains observateurs, Paris retient déjà son grand attaquant pour la saison prochaine.

Selon Guillaume Dufy de L’Equipe, que Gonçalo Ramos aura un rôle très important à jouer dans le futur, après un an d’acclimatation. Arrivé l’été dernier en provenance du Benfica Lisbonne, l’international portugais marque des points dès son entrée en jeu. Son pressing sans ballon et son sens du but seront des atouts précieux pour la saison prochaine, dans un secteur où la compétition devrait être encore plus importante.