Mbappé fait une promesse spéciale au PSG avant de rejoindre le Real

À quelques mois de la fin de son contrat et de son départ pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait une importante promesse aux supporters du PSG.

Mbappé : « C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe »

Trois jours après la victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain de la Real Sociedad en huitième de finale retour de Ligue des Champions, synonyme de qualification pour les quarts de finale, Kylian Mbappé a levé le voile sur ses ambitions lors d’un Live organisé sur la chaîne YouTube des Rouge et Bleu. L’occasion pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG d’annoncer la couleur pour la suite de la compétition européenne jamais remportée par le club de la capitale.

« On savait que c’était important pour nous, pour le club et pour les fans de se qualifier en quart de finale après deux années où nous avons échoué en huitième. C’est important d’être de retour dans les huit meilleures équipes d’Europe », a confié lez capitaine de l’équipe de France avant de réaffirmer ses ambitions pour la Coupe aux grandes oreilles.

« On en veut plus. Que ce soit moi, ou l’équipe. Tout le monde en veut plus. On a le sentiment qu’on peut faire quelque chose de spécial. On va voir ce qu’il va se passer, on va attendre le tirage au sort. Le plus important est de rester focus sur ce qu’on doit faire », a ajouté Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain et annoncé au Real Madrid, le protégé de Luis Enrique aimerait quitter le PSG sur une note positive avec un sacre en Ligue des Champions.

La Ligue des Champions avec le PSG avant un départ au Real ?

D’après plusieurs sources locales et étrangères, Kylian Mbappé a déjà annoncé son départ en fin de saison à son président Nasser Al-Khelaïfi. D’ailleurs, Luis Enrique a reconnu il y a quelques jours que son avenir proche se s’écrit pas au Paris SG.

Désormais attendu au Real Madrid pour ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, le Champion du monde 2018 pourrait bien partir sur un sacre en Ligue des Champions, selon les prédictions du journaliste David Ornstein du tabloïd britannique The Athletic.

« Purement pour dire quelque chose de différent de tous les autres… le Paris Saint-Germain. C’est la plus jeune équipe encore en lice et Kylian Mbappé va remporter le trophée qui leur échappe et qu’ils désirent le plus », a expliqué le spécialiste anglais. Une prédiction qui devrait faire plaisir aux fans des Rouge et Bleu.