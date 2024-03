Du lourd arrive ! L’ASSE ne fera pas de cadeau à ses adversaires

L’ASSE a retrouvé le podium de Ligue 2 après son succès de la 28e journée face à l’AJ Auxerre. Après cette victoire assurée face au leader, Gautier Larsonneur a envoyé un fort avertissement aux autres adversaires des Verts.

L’ASSE poursuit sur sa bonne voie

Les Verts se donnent toujours le droit d’y croire et de continuer à rêver d’un retour en Ligue 1 cette année. Après un moment de mou, l’ASSE a retrouvé sa vitesse de croisière et signe son grand retour sur le podium de la Ligue 2. Au Stade Geoffroy Guichard samedi, pour le compte de la 28e journée, les Stéphanois se sont offert une victoire de prestige 1-0 sur l’AJ Auxerre. Un joli succès assuré grâce à l’unique but d’Irvin Cardona et qui propulse les Verts à la troisième place.

Avec 45 points désormais au compteur, l’AS Saint-Etienne revient à cinq points de la deuxième place et sept points de la place de leader occupée justement par l’AJ Auxerre. C’est la quatrième victoire en cinq rencontres que remporte l’ASSE, de quoi faire le bonheur de son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, qui se réjouit de l’apport du public. Il a notamment salué l’énergie apportée par le public face à une « belle équipe d’Auxerre qui techniquement est très forte».

Gautier Larsonneur déclare la guerre aux adversaires de l’ASSE

Il a été l’un des grands artisans du succès du club du Forez ce week-end. Gautier Larsonneur a même reçu en récompense le prix de l’homme du match face à Auxerre. Loin de s’attirer tout le mérite, le gardien de but parle de « la victoire de tout un groupe ».

Ce succès a visiblement revigoré les Stéphanois dans leur envie, détermination et engagement à aller chercher la promotion à l’issue de la saison. Larsonneur est très clair, ils sont maintenant « prêts à en découdre avec tout le monde », avec l’impatience d’être déjà à la prochaine journée de Ligue 2.