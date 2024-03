L’OM était proche de réaliser une grande perte en attaque !

L’OM était proche de perdre d’un précieux atout offensif lors du dernier mercato hivernal. Mais l’avènement de Jean-Louis Gasset a tout bouleversé

L’OM a bien tenté de vendre Ismaïla Sarr lors du mercato d’hiver

L’Olympique de Marseille a traversé une première partie de saison difficile, caractérisée par des performances décevantes en Ligue des champions et des difficultés en attaque. Les recrues estivales comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa n’ont pas vraiment répondu aux attentes, ce qui a poussé la direction marseillaise à envisager des changements dans ce secteur.

Parmi les joueurs poussés vers la porte de sortie, Ismaïla Sarr a été sérieusement pris en considération. La Provence confirme en effet que le président Pablo Longoria a bien tenté de le vendre lors du mercato hivernal précédent. Plusieurs clubs étrangers, dont Villarreal, ont alors manifesté leur intérêt pour l’attaquant sénégalais, mais aucune transaction n’a abouti, Ismaïla Sarr est finalement resté à l’OM. Un choix qui s’est avéré judicieux, car le joueur de 26 ans semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset.

Ismaïla Sarr brille sous la direction de Jean-Louis Gasset

Ismaïla Sarr a été particulièrement en vue lors des derniers matchs de l’OM, montrant toute sa vivacité et sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Cette tendance s’est confirmée lors de la récente victoire contre le FC Nantes (2-0) au Vélodrome, où l’ancien attaquant du Stade Rennais a une fois de plus brillé sur l’aile gauche. L’entraîneur Jean-Louis Gasset a exprimé sa confiance envers le joueur, soulignant ses qualités physiques et son potentiel pour devenir un « grand joueur ».

Ainsi, la décision de conserver Ismaïla Sarr paraît être la bonne pour l’Olympique de Marseille. Son regain de forme et ses performances récentes ont montré qu’il avait un rôle important à jouer dans l’équipe. La direction marseillaise aurait pu sans doute commettre une erreur en le vendant cet hiver, mais elle peut désormais se féliciter de l’avoir conservé, car Ismaïla Sarr reste un atout précieux dans la course aux objectifs de fin de saison.