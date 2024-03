Ten Hag réclame un talent de l’AS Monaco

Erik Ten Hag et sa direction préparent un grand ménage cet été à Manchester United, avec une bonne dizaine de joueurs annoncés sur le départ. L’un d’eux reste Casemiro, que le club pense déjà à remplacer avec une piste identifiée en Ligue 1.

Casemiro, la fin de l’histoire en Red Devil

Arrivé au club il y a deux saisons, l’avenir de Casemiro à Manchester United s’écrit désormais en pointillé. Le club anglais veut se débarrasser de plusieurs joueurs cet été pour rebâtir sur de nouvelles bases et lancer une nouvelle ère. En ce sens, Casemiro devrait être l’une des victimes de ce grand changement qui se prépare.

Le milieu de terrain brésilien est arrivé dans le groupe de Erik Ten Hag contre 70 millions d’euros en provenance du Real Madrid et à 32 ans. Alors qu’il est sollicité en Arabie Saoudite, Manchester United compte bien en profiter pour se faire un petit pactole afin d’investir sur son mercato.

Manchester United est clair sur la nécessité de lui trouver un remplaçant valable et Erik Ten Hag a jeté son dévolu sur l’AS Monaco, et plus particulièrement sur la figure du milieu de terrain du club français Youssouf Fofana.

Youssouf Fofana, le remplaçant parfait de Casemiro ?

Le joueur français a connu une ascension notable depuis son passage au RC Strasbourg avant de rejoindre Monaco à l’hiver 2020, devenant désormais un élément clé de l’équipe monégasque. Ce qui pourrait l’aider à tenter sa chance en Premier League avec les Red Devils.

Ses capacités sur le terrain et son impact sur le jeu ont fait de lui une cible privilégiée pour plusieurs grandes équipes d’Europe, ce qui promet d’être une bataille intéressante pour sa signature lors du prochain mercato. Manchester United et Erik Ten Hag ne sont pas les seuls à s’intéresser à Youssouf Fofana.

Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin ont également manifesté un grand intérêt pour le milieu de terrain français, évalué à 30 millions d’euros. Cette compétition entre clubs de premier plan pour la signature du milieu de terrain français met en évidence la valeur acquise par le joueur sur le marché.