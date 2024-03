Le PSG prêt à miser 75M£ pour un crack de Premier League ?

Le PSG a fait du recrutement d’un ailier gauche une priorité pour cet été, avec le départ presque acté de Kylian Mbappé. Pour régler ce besoin urgent dans le secteur offensif, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien passer à l’action pour une piste de longue date.

Le PSG ne lâche pas Marcus Rashford

Si le PSG entend miser sur de jeunes talents pour son nouveau projet, il est aussi clair que la direction du club compte bien les faire entourer de quelques têtes de gondoles. En ce sens, Marcus Rashford est l’une des pistes privilégiées du club francilien depuis quelques années. Après une première tentative infructueuse, le géant français serait prêt à faire une deuxième tentative pour recruter Rashford, après un premier effort en 2022.

À l’époque, le PSG était prêt à offrir à l’attaquant anglais un contrat lucratif de 400 000 £ par semaine, bien que Rashford ait choisi de rester à Manchester United. Cependant, la saison en cours paraît difficile pour l’ailier, avec seulement sept buts en 34 apparitions. Le mancunien fait aussi face à des problèmes extra sportifs, notamment un incident dans une boîte de nuit qui a entraîné une réprimande de l’entraîneur Erik Ten Hag, comme le rapporte le Mirror.

Marcus Rashford pour succéder à Mbappé au PSG ?

Malgré les hauts et les bas de sa saison, le club de Nasser Al-Khelaïfi est convaincu de pouvoir profiter de la situation actuelle de Rashford à chez les Red Devils avec une nouvelle offre de 75 millions de livres sterling selon des informations de Fichajes. Bien que la valeur de l’international anglais soit estimée à près de 100 millions de livres sterling, Man U pourrait être tenté par cette offre, compte tenu notamment des restrictions financières imposées par la réglementation du fair-play financier.

De plus, le statut de Rashford en tant que produit local de United signifie que tout frais de transfert serait considéré comme un pur profit selon les règles de la Premier League, donnant au club une plus grande flexibilité en matière de dépenses pour renforcer son équipe. Bien que le joueur de 26 ans ait réitéré son engagement envers le club mancunien lors de récentes interviews, le Paris Saint-Germain est confiant dans sa capacité à l’attirer dans la capitale française, surtout compte tenu des problèmes qu’il a rencontrés sur et en dehors du terrain cette saison.