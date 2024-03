Du beau monde à l’infirmerie du RC Lens avant l’OGC Nice

Alors que le RC Lens a retrouvé sa dynamique et le goût de la victoire, Franck Haise compte ses blessés à l’infirmerie. Plusieurs joueurs des Sang et Or devraient manquer le choc à venir face à l’OGC Nice.

La liste des forfaits s’allonge pour le RC Lens

C’est avec un effectif très diminué que Franck Haise essaie de bricoler pour avoir des résultats depuis plusieurs semaines. Piston gauche attitré du RC Lens, Deiver Machado s’était blessé au niveau des adducteurs bien avant la trêve hivernale de janvier, mais son retour à la compétition se fait toujours désirer.

Le Colombien est en pleine récupération après avoir subi une opération. Après une brève apparition avant le déplacement du 3 février dernier à Nantes, Machado a rechuté, voyant l’un de ses points de suture se rouvrir.

Même s’il a retrouvé des terrains la semaine dernière, le RC Lens ne veut rien précipiter et attend de faire le point dans les prochains jours. Quant à la recrue hivernale, Jhoanner Chavez, il est aussi indisponible après avoir ressenti une douleur au mollet. Aux dernières nouvelles, l’Equatorien ne fera pas son retour avant la trêve internationale de mars.

Situation identique pour Massadio Haïdara, qui souffre d’une blessure de grande de 2. Le Malien, forfait jusqu’à la trêve, s’était blessé lors du déplacement à Fribourg en Ligue Europa.

A ce lot de blessés s’ajoute Jimmy Cabot, un blessé de longue date après avoir été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et Ibrahima Baldé. Le dernier cité revient de blessure à la gauche et a déjà repris la course. Malheureusement Franck Haise devra composer avec la suspension de Abdukodir Khusanov.