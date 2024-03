Ligue Europa : Un tirage clément pour l’OM qui évite un gros morceau en 1/4 de finale

Après une immense frayeur contre Villarreal, l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Et les Phocéens connaissent leur prochain adversaire de la compétition.

L’OM sera face au Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europe

L’Olympique de Marseille peut souffler un peu après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa qui a eu lieu ce vendredi à Nyon. Malgré une performance en dents de scie contre Villarreal , l’OM a réussi à se qualifier pour le tour suivant et affrontera le Benfica Lisbonne à ce stade de la compétition.

La rencontre aller se déroulera le 11 avril au au Estádio da Luz à Lisbonne, tandis que le match retour est prévu le 18 avril au stade Vélodrome. Ce tirage semble abordable pour les hommes de Jean-Louis Gasset, qui évitent ainsi de gros morceaux comme Liverpool, l’AS Rome ou encore l’AC Milan.

A noter que l’OM a connu une soirée intense contre Villarreal. Après sa large victoire (4-0) au match aller , le club phocéen s’est fait peur au retour. Malgré la défaite (3-1), le but salvateur de Jonathan Clauss a assuré la qualification pour Marseille. Les supporters ont pu respirer après ce moment de tension et souhaitent voir leur équipe aller le plus loin possible sur la scène européenne.

Un adversaire coriace en demi-finale

Affronter le Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa représente une opportunité pour l’OM, mais cela ne sera pas une mince affaire. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers devront se montrer solides et performants, notamment à l’extérieur où ils ont parfois éprouvé des difficultés durant cette campagne européenne. En cas de qualification, l’OM devra affronter un adversaire coriace en demi-finale. Liverpool ou l’Atalanta Bergame se dressera sur leur chemin, deux équipes redoutables qui ne laisseront rien au hasard.

Pour le moment, l’heure est à la préparation et à la concentration pour l’OM. Jean-Louis Gasset devra motiver ses troupes et trouver la meilleure stratégie pour aborder cette double confrontation contre le Benfica. Les supporters, quant à eux, espèrent revivre une épopée européenne et croient en leurs joueurs pour atteindre le dernier carré de la Ligue Europa.

Le duel contre le Benfica Lisbonne s’annonce donc palpitant et riche en rebondissements. Rendez-vous est pris les 11 et 18 avril prochain pour découvrir si l’OM parviendra à atteindre ses objectifs européens en cette seconde partie de saison.