Ligue Europa : Tirage au sort, l’OM reçoit un premier avertissement

Après sa qualification difficile face à Villarreal, l’OM a reçu un sévère avertissement pour les quarts de finale de la Ligue Europa, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi à Nyon.

Ça va être très compliqué pour l’OM après son immense frayeur contre Villarreal

L’Olympique de Marseille a frôlé la catastrophe ce jeudi soir lors du match retour contre Villarreal en huitième de finale de la Ligue Europa. Après une victoire écrasante au match aller (4-0), l’OM a failli subir une revers spectaculaire de la part du « sous-marin jaune ». Marcelino, l’entraîneur de Villarreal, avait exprimé sa confiance en une « remontada », et son équipe a failli réaliser cet exploit en menant 3-0.

La crainte d’une répétition du scénario de la remontada barcelonaise contre le PSG en 2017 planait alors sur l’OM, mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont résisté et ont finalement réussi à se qualifier grâce au but de Jonathan Clauss dans le temps additionnel (3-1).Cette qualification a soulagé les supporters marseillais, mais elle s’est accompagnée d’une mise en garde d’un cadre de Villarreal

Etienne Capoue s’est en effet montré peu optimiste quant aux chances de l’OM pour la suite de la compétition. « Cela va être compliqué pour eux, il y a de grosses équipes. Si Marseille joue comme aujourd’hui, ça sera compliqué », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Du très lourd attend l’OM en quart de finale de la Ligue Europa

Désormais qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa, l’OM attend avec impatience le tirage au sort qui aura lieu ce vendredi à 13h au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Les Phocéens sont conscients des défis qui les attendent, surtout en voyant les adversaires potentiels qui se dressent sur leur route.

Parmi ces adversaires, Liverpool apparaît comme le gros morceau à éviter. L’équipe de Jürgen Klopp, actuellement deuxième de Premier League, affiche un niveau de jeu impressionnant et vise plusieurs titres cette saison. L’AC Milan et le Bayer Leverkusen sont également des adversaires redoutables, tout comme l’AS Rome et le Benfica Lisbonne, habitués aux joutes européennes.

Malgré tout, il y a des équipes qui pourraient être plus abordables pour l’OM. L’Atalanta Bergame et West Ham figurent parmi ces adversaires moins effrayants sur le papier, mais le football réserve souvent des surprises et Marseille devra se préparer à affronter n’importe quelle équipe à ce stade de la compétition avec détermination et ambition.

Les sept potentiels adversaires de l’OM :

AC Milan, AS Rome, Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, Benfica Lisbonne, West Ham et Liverpool.