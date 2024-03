Ligue Europa : L’OM attend déjà de pied ferme le duel contre Benfica

Dernier club français en Ligue Europa, l’OM affrontera le Benfica Lisbonne en quart de finale. Une double confrontation très attendue au sein de la direction phocéenne.

Ligue Europa : L’OM reste prudent avant de défier le Benfica, mais…

L’Olympique de Marseille a frôlé la catastrophe ce jeudi soir lors de son déplacement à Villarreal en huitième de finale retour de la Ligue Europa. Malgré une large victoire à l’aller (4-0), l’OM a été mis en difficulté par une équipe espagnole revancharde, s’inclinant finalement 3-1. Heureusement, le but de Jonathan Clauss dans le temps additionnel a sauvé la qualification des Phocéens, qui ont évité une remontada historique.

Cependant, cette performance inquiétante soulève des interrogations sur la capacité de l’OM à rivaliser avec les meilleures équipes européennes. En effet, pour espérer atteindre le dernier carré de la Ligue Europa, les hommes de Jean-Louis Gasset devront montrer un tout autre visage et corriger les erreurs défensives commises lors du match retour contre Villarreal.

Malgré ces difficultés, l’OM peut tout de même se satisfaire du tirage au sort clément des quarts de finale de Ligue Europa. En effet, le club phocéen affrontera au prochain tour le Benfica Lisbonne, un adversaire qui semble à sa portée sur le papier. Le président Pablo Longoria s’est d’ailleurs exprimé sur cette affiche, en se montrant optimiste quant aux chances de son équipe de briller sur la scène européenne.

Pablo Longoria très optimiste pour la qualification de l’OM face au Benfica

Dans un communiqué publié sur le site officiel de l’OM, Pablo Longoria a en effet souligné l’importance de cette double confrontation contre Benfica, considérant que ce tirage est « une opportunité de progresser et de continuer à faire grandir le club ». Malgré les difficultés liées à cette mission et un calendrier chargé, le président de l’OM est convaincu que son équipe est prête à relever le défi et à répondre aux attentes des supporters face au club portugais.

Cette réaction de Pablo Longoria témoigne de l’ambition affichée par l’Olympique de Marseille, qui vise à retrouver les sommets du football européen. La rencontre contre Benfica sera donc un test déterminant pour l’OM, qui devra montrer son potentiel et sa détermination pour avancer dans cette compétition sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Le rendez-vous est ainsi pris pour ces deux rencontres, décisives pour le parcours européen des Phocéens.