Olivier Dall’Oglio l’a relancé, il brille de mille feux à l’ASSE

Olivier Dall’Oglio est arrivé à l’ASSE en décembre dernier pour remettre les Verts sur de bon rail. Le technicien français en a profité pour donner sa chance à une vieille connaissance qui a retrouvé des couleurs dans le Forez.

Irvin Cardona, la bonne pioche de Olivier Dall’Oglio

Recruté après le départ de Laurent Batlles, Olivier Dall’Oglio a une mission claire à réaliser. Le Français doit relancer l’ASSE et remettre le club sur la bonne voie pour un retour en Ligue 1. Une mission qui paraissait difficile dans un contexte où les Stéphanois manquaient d’envie et d’engagement, avec un état d’esprit inquiétant.

Pour relever le challenge, l’ancien du Stade Brestois a su miser sur des hommes clés dont Irvin Cardona. Les deux hommes se connaissent très bien et ont collaboré à Brest. En manque de temps de jeu du côté du FC Augsbourg, Irvin Cardona a vite saisi la perche que lui a tendue son ancien entraîneur pour venir se relancer du côté de l’AS Saint-Etienne.

Pour Olivier Dall’Oglio, l’attaquant se retrouve déjà être une bonne pioche puisqu’il compte déjà cinq buts depuis son arrivée, de quoi contribuer grandement à la remontée spectaculaire des Verts.

Irvin Cardona privilégie le collectif

Photo : Irvin Cardona

Du haut de ses 26 ans, Irvin Cardona connaît une période de prêt convaincante à Saint-Etienne. Son cinquième but en Ligue 2 avec les Verts, il l’a inscrit samedi lors d’une victoire explosive 4-0 face au SC Bastia. Un succès important qui propulse les hommes de Olivier Dall’Oglio sur le podium de la Ligue 2. Pour l’attaquant, il faut « vite se remettre au travail pour continuer à gagner des matchs ».

Même s’il a retrouvé de l’efficacité devant les buts et a recommencé à marquer, ce n’est pas le plus important pour le partenaire de Gautier Larsonneur, auteur d’un arrêt décisif sur un penalty. Le Nîmois privilégie le collectif, assurant que « le plus important c’est d’avoir gagné et de prendre les trois points ».