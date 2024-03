Grosse frayeur au PSG pour une star !

Le PSG a dû faire sans Ousmane Dembélé dimanche soir lors de la victoire 2-6 remportée à Montpellier. L’ailier droit a été soumis à des examens et est désormais fixé.

Le PSG a tremblé pour Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé était le grand absent du côté du PSG, qui a joué dimanche soir à Montpellier, ceci en match correspondant à la 26e journée de Ligue 1. L’ailier français a dû déclarer forfait avant la rencontre et a été soigné d’urgence pour une douleur intense à l’oreille.

Le portail Actu.fr a également rapporté qu’il pourrait avoir un tympan perforé. Dembélé a été examiné à l’hôtel du PSG par des spécialistes du CHU de Montpellier. Compte tenu de l’importance relative du match, Luis Enrique l’a exclu de l’équipe. Le PSG est un solide leader de Ligue 1 et n’a aucune pression avant cette affiche.

Dembélé a disputé 22 des 25 duels du PSG jusqu’à présent en championnat avec un but et huit passes décisives. De plus, il n’a plus subi de blessure grave depuis janvier 2023.

Le verdict est tombé pour Ousmane Dembélé

Si le PSG a tremblé un moment pour son attaquant, il y a de quoi pousser un ouf de soulagement. En effet, d’après les informations de RMC Sport, Ousmane Dembélé a passé des examens rassurants après son problème à l’oreille. Contrairement à la rumeur d’un tympan perforé, il n’en est rien. Une nouvelle confirmée par le club parisien.

On assure d’ailleurs que ceci ne remet pas en cause la participation de Ousmane Dembélé aux deux rencontres amicales prévues pour les Bleus. L’ailier est bien attendu à Clairefontaine pour le rassemblement des joueurs convoqués par Didier Deschamps.