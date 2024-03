Bernardo Silva, la surprise de mauvais goût que Manchester City réserve au PSG

Bernardo Silva va encore animer le marché des transferts cet été avec son nom toujours lié à un déménagement au PSG. Si le joueur semble ouvert à un retour en France, Manchester City a bien l’intention de dégoûter une fois encore le club francilien.

L’offre surprenante que propose le PSG pour Bernardo Silva

Le marché des transferts européen pourrait être très agité cet été, car des rumeurs évoquent un possible échange entre deux jeunes stars du football. Selon des sources proches des clubs concernés, le talentueux milieu de terrain Xavi Simons et l’expérimenté milieu de terrain Bernardo Silva pourraient partir dans le cadre d’un accord qui retient l’attention des fans et des analystes ces derniers jours.

Xavi Simons, âgé de seulement 20 ans et promis à un avenir prometteur, fait sensation depuis son arrivée au PSG, mais indirectement. Le milieu de terrain néerlandais a profité de ses prêts au PSV Eindhoven et Leipzig pour s’établir. lui-même comme l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe. En revanche, Bernardo Silva, 29 ans, est une figure établie de Manchester City et de l’équipe nationale portugaise.

Manchester City’s Bernardo Silva during the Emirates FA Cup fourth round match at the Tottenham Hotspur Stadium, London. Picture date: Friday January 26, 2024. – Photo by Icon Sport

L’échange potentiel entre Simons et Silva représenterait non seulement un changement significatif dans la dynamique des deux équipes, mais offrirait également des opportunités de développement et de nouveaux défis aux deux joueurs. Cependant, cet échange pourrait bien ne jamais avoir lieu.

City prêt à bloquer Bernardo Silva

Annoncé proche du FC Barcelone l’été dernier, le milieu offensif portugais a fini par signer un nouveau bail avec les Skyblues. Mais le club espagnol compte bien revenir à la charge pour Bernardo Silva, mais pas que. Le PSG en fait une grande priorité et aimerait aussi faire revenir l’ancien monégasque en France. Ce que Manchester City n’est pas prêt à accepter.

Pep Guardiola a récemment été cash sur l’avenir de l’international portugais. Il a tenu à rappeler « à quel point il est important sur le plan personnel et footballistique » et l’importance de le voir rester à Manchester City. Et comme pour prouver leur volonté de le conserver, la direction mancunienne aurait déjà fait parvenir à Bernardo Silva une nouvelle proposition de contrat.