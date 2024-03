Der Zakarian fait une sortie surprenante sur l’avenir de Mbappé au PSG

Après la lourde défaite de son équipe face au PSG (2-6), le coach de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian, s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé écoeure Montpellier HSC à la Mosson

Bien ménagé ces dernières semaines par Luis Enrique, Kylian Mbappé est arrivé tout frais et bien reposé pour le match de la 26e journée de Ligue 1 contre Montpellier HSC, dimanche soir. Et les hommes de Michel Der Zakarian s’en sont vite aperçus puisque l’attaquant de 25 ans a été de tous les bons coups du PSG durant cette rencontre. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, le capitaine des Rouge et Bleu a complètement survolé cette rencontre qui s’est soldée par un large score de 6 buts à 2.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé commence déjà à donner des regrets du côté de la capitale, où il continue de prouver qu’il existe bel et bien un PSG avec lui et un PSG sans lui. Au terme de la rencontre, le coach montpelliérain s’est prononcé sur la situation du meilleur buteur de tous les championnats européen cette saison.

Der Zakarian se fiche éperdument de l’avenir de Mbappé

En clôture de la 26e journée du championnat, les Montpelliérains se sont lourdement inclinés à domicile face à une équipe du Paris Saint-Germain portée par son meilleur joueur Kylian Mbappé. Avec un triplé de belle facture, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a montré à quel point son départ de la Ligue 1 sera un vrai vide. Mais cela importe peu à Michel Der Zakarian. Irrité sur une question concernant l’avenir du numéro 7 parisien, le technicien de 61 ans a lâché en conférence de presse.

« J’en ai rien à foutre. Il n’est plus là, il n’est plus là, c’est pas grave. Il nous a mis trois buts, on l’a laissé frapper deux fois et on sait que, quand on lui laisse le temps, il a un talent… Il a mis où il fallait. On a quand même pris trois buts comme ça. »