OM : Pablo Longoria prépare déjà le mercato et cible un défenseur

Le président Pablo Longoria planifie déjà son prochain mercato estival à l’OM et aurait des vues sur un défenseur évoluant en Premier League.

Mercato OM : Pablo Longoria surveille un défenseur de Premier League

Le prochain mercato s’annonce très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, avec plusieurs dossiers à traiter cet été. Outre la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Jean-Louis Gasset, la direction de l’OM devra également se concentrer sur le renforcement de son effectif, en particulier dans le secteur défensif.

La blessure de Michael Murillo, les performances en dents de scie d’Ulisses Garcia et le possible départ de Jonathan Clauss à la fin de la saison ont mis en lumière la nécessité pour le président Pablo Longoria et son équipe de recruter un défenseur polyvalent cet été. Et si le nom de Ferdi Kadioglu a été évoqué à Marseille ces derniers temps, c’est peut-être du côté de la Premier League que les responsables phocéens pourraient réaliser une belle affaire. Le journal Daily Mail révèle en effet que Tosin Adarabioyo, défenseur de Fulham, figue toujours dans le collimateur de l’OM.

Tosin Adarabioyo, une cible de longue date pour l’OM

Agé de 26 ans et arrivé en provenance de Manchester City à l’été 2020, Tosin Adarabioyo est devenu un pilier défensif essentiel pour Fulham, disputant 20 matchs cette saison. Son contrat avec le club londonien expire en juin prochain, et il n’a pas vraiment l’intention de le prolonger, ce qui attire l’attention de ses prétendants. A noter que l’OM suit Tosin Adarabioyo depuis un certain temps déjà et avait envisagé de le recruter l’été dernier, sans succès.

Cependant, les dirigeants marseillais seraient prêts à revenir à la charge pour obtenir sa signature gratuitement cet été. Pour cela, ils devront faire face à une forte concurrence, notamment de la part de clubs comme Tottenham, Liverpool et l’AC Milan, qui disposent de ressources financières conséquentes. Quoi qu’il en soit, Tosin Adarabioyo représente une opportunité intéressante compte tenu de son expérience en Angleterre, de son potentiel à consolider la ligne arrière et de sa situation contractuelle. Ses différents courtisans devront faire preuve de persuasion pour arracher sa signature cet été. L’OM et son président Pablo Longoria sont prévenus.