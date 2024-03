C’est décidé ! Le PSG veut bien mettre cette légende dehors

Le départ de Kylian Mbappé du PSG va marquer celui d’une nouvelle ère au club de la capitale. Alors que Nasser Al-Khelaïfi prépare une prolongation d’Achraf Hakimi, il est ouvert à un départ d’une légende parisienne.

Fin de l’aventure pour Marquinhos au PSG ?

Après 11 ans au PSG, c’est peut-être la fin pour Marquinhos. Le capitaine parisien pourrait être vendu l’été prochain au mercato, bien qu’il dispose d’un contrat jusqu’au 30 juin 2028. C’est en tout cas ce que croit savoir le compte X PSG Inside Actu, spécialisé dans l’actualité mercato du club parisien. A en croire l’Insider, le Paris Saint-Germain envisagerait effectivement le départ de Marquinhos cet été.

La direction parisienne dirigée par Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire table rase et avancer dans ses nouveaux projets. Cependant, il n’est pas certain que le Brésilien veuille partir ; il se voit même terminer sa carrière au PSG ou terminer son contrat et retourner au Brésil par la suite. Une nouvelle bien surprenante alors que Luis Enrique a récemment balayé du revers de la main les rumeurs d’un départ de Marquinhos.

Marquinhos, direction le Bayern Munich cet été ?

Photo : Marquinhos

Ces dernières semaines, l’intérêt du Bayern Munich s’est accru pour Marquinhos. Mais le départ annoncé de Thomas Tuchel, qui souhaitait le faire venir, pourrait mettre un coup d’arrêt à ce transfert. Le défenseur central joue au PSG depuis 2013. Il a déjà disputé 433 matchs officiels avec le club de la capitale française.

La chaîne de télévision brésilienne UOL Esporte a récemment rapporté que le FC Bayern était l’une des « plus grandes parties intéressées » par Marquinhos. Le joueur de 29 ans a déjà reçu plusieurs demandes concernant un transfert pour la saison 2024/25, notamment par courrier de Munich. Il existe également un intérêt, principalement de la part de la Premier League anglaise où plusieurs grands clubs auraient ciblé Marquinhos.