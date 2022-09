PSG-Juventus : Allegri dévoile son plan pour piéger le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 13:34





Malgré un début de saison compliqué en Serie A avec la Juventus, Massimiliano Allegri sait comment créer des problèmes au PSG ce soir au Parc des Princes.

PSG-Juventus : Massimiliano Allegri donne les clefs du match

Tenu en échec le weekend dernier par la Fiorentina (1-1), la Juventus Turin n’est pas au mieux de sa forme en se présentant devant le Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Toutefois, l’expérimenté entraîneur de la Vieille Dame, Massimiliano Allegri, pense que la clef du match passera par la gestion du ballon.

« Pour nous, il faudra être à la hauteur. Il faut passer, puis une nouvelle Ligue des Champions commence. Donc il faut un pas à la fois et il faut s’améliorer, mais là nous nous sommes arrêtés et pour cela nous devons nous améliorer. Maintenant, rien n’est décidé, mais nous avons juste besoin de nous améliorer et de travailler », a déclaré le technicien italien avant d’évoquer le danger que représente l’attaque parisienne et le trio Messi-Neymar-Mbappé.

« Peu importe le poste, ce sont des joueurs extraordinaires. Il faudra être bon pour les limiter quand ils ont le ballon et surtout quand on a le ballon. Demain, le match passera par la gestion du ballon, car ils ont beaucoup de technique. Nous aurons besoin de quelques précautions et quand nous aurons le ballon, nous ne devons pas concéder, parce qu’en plein champ, ils sont encore plus forts », ajoute Allegri.

Selon les dernières rumeurs, si Angel Di Maria, arrivé librement en provenance du Paris SG, est forfait pour ce match, deux autres anciens Parisiens devraient bien débuter ce soir au sein de l’équipe turinoise : les milieux de terrain Adrien Rabiot et Leandro Paredes.

Les équipes probables pour PSG-Juventus Turin

PSG (3-4-3) : Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar.

Juventus (3-5-2) : Perin - Bremer, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic - Vlahovic, Milik.