L’Europe fonce sur Désiré Doué du Stade Rennais

Désiré Doué pourrait être l’autre attraction de la prochaine fenêtre des transferts. Le milieu offensif du Stade Rennais a tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs en Europe.

Désiré Doué, la saison de l’éclosion

Âgé seulement de 18 ans, Désiré Doué est depuis longtemps considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la France. La saison dernière, à dix-sept ans, il a fait irruption dans l’équipe du Stade Rennais de Bruno Genesio.

Et si le départ à la mi-saison de Genesio pour Julien Stéphan a provoqué un moment de décrochage, le jeune Doué est redevenu indispensable. Avant l’été dernier, il semblait probable que le milieu de terrain quitte Rennes. Son agent d’alors, Mikaël Silvestre, souhaitait que Désiré Doué trouve de nouveaux horizons.

À la grande frustration du club, il a même emmené le jeune milieu de terrain regarder Barcelone pendant que son client bénéficiait d’un congé pour se remettre d’une blessure à la cuisse. Ce fut un moment particulièrement décevant pour le club puisque Rennes a perdu une bataille à l’extérieur face au Montpellier HSC.

Le PSG désormais favori pour Désiré Doué ?

Cependant, il n’y a eu aucun mouvement malgré l’intérêt de clubs comme Newcastle United et le Borussia Dortmund. Désiré Doué est resté à Rennes pour poursuivre son évolution, une agréable surprise pour le club qui ne se répétera probablement pas cet été. Selon Sports Zone, il semblerait que Désiré Doué est désormais dans l’écurie de Moussa Sissoko.

L’agent français qui représente également Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani souhaite que son futur client rejoigne le Paris Saint-Germain. Toutefois, aucune discussion entre le club et le joueur n’a encore commencé. Dans le même temps, Newcastle, Dortmund et d’autres clubs sont toujours intéressés et gardent un œil sur le dossier.