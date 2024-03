Malgré Pep Guardiola, Bernardo Silva prépare son arrivée au PSG !

Malgré la récente sortie musclée de son coach Pep Guardiola, Bernardo Silva préparerait bien son départ de Manchester City cet été. Une aubaine pour le PSG.

Bernardo Silva prêt à quitter Manchester City pour un nouveau projet

Présent à Manchester City depuis l’été 2017 et un transfert en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 50 millions d’euros, Joueur créateur, Bernardo Silva impressionne toujours aussi son entraîneur Pep Guardiola. D’ailleurs, le technicien espagnol n’imagine pas ses Citizens sans le milieu offensif portugais.

Récemment, après le quart de finale de la FA Cup, l’ancien manager du FC Barcelone s’est exprimé sur l’avenir de son joueur de 29 ans, auteur d’un doublé lors de cette rencontre contre Newcastle United. Et alors que les rumeurs d’un départ de Bernardo Silva continuent d’alimenter les médias, Guardiola s’est voulu très clair sur le sujet.

« Tout le monde l’aime et nous l’aimons, même avec ses buts à rebondissements (rires), il est très important pour nous et le fait qu’il reste avec nous est très important. J’ai dit à maintes reprises à quel point il est important sur le plan personnel et footballistique », a déclaré le coach de Manchester City, laissant ainsi entendre qu’un départ de Bernardo Silva n’est pas à l’ordre du jour dans ses plans.

Pour autant, le principal concerné aurait un tout autre plan pour la suite de sa carrière. En effet, selon les dernières informations recueillies dans ce dossier par Caught Offside, l’international portugais serait en train de disputer sa dernière saison sous les couleurs des Skyblues. Après sept années passées à City, le milieu de terrain formé au Benfica Lisbonne serait déterminé à quitter les rangs de Manchester City cet été.

À presque 30 ans, le compatriote de Cristiano Ronaldo aimerait s’offrir un nouveau challenge dans un autre grand club du continent avant de retourner au Benfica. Le Paris Saint-Germain serait en excellente position pour le récupérer dès cet été.

Bernardo Silva et le Paris SG, enfin la bonne heure ?

Avec l’énorme bénéfice de plus de 200 millions d’euros attendu avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait facilement répondre aux exigences financières de Manchester City pour Bernardo Silva, dont la clause libératoire serait fixée à 58 millions d’euros, tout en offrant un contrat attractif à l’ancien Monégasque pour ramener le joueur en Ligue 1.

D’après Caught Offside, les dirigeants parisiens seraient même disposés à inclure Xavi Simons dans l’opération afin de convaincre Pep Guardiola de laisser partir son numéro 20. Après plusieurs tentatives, le Paris SG pourrait donc réaliser son grand rêve de s’offrir les services du Portugais dans quelques mois.